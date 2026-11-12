Per il secondo giorno consecutivo, le caselle di posta elettronica di diversi istituti scolastici siciliani sono tornate a riempirsi di email anonime che segnalavano la presunta presenza di ordigni esplosivi all’interno dei plessi. Un fenomeno su scala nazionale che, dopo le decine di segnalazioni registrate ieri, ha spinto oggi l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Mimmo Turano, a convocare un vertice d’urgenza in videoconferenza con il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale (Usr Sicilia), Filippo Serra, e i dirigenti degli Ambiti territoriali di tutte le province dell’Isola.

Il bilancio della giornata e l’appello alla calma

Al centro della riunione, il monitoraggio capillare della situazione nei vari territori e l’applicazione delle nuove direttive diramate nelle ultime ore dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per gestire in modo coordinato e uniforme l’ondata di minacce. Rispetto alla giornata di ieri – quando erano scattate numerose evacuazioni precauzionali in tutta l’Isola – oggi l’impatto sulle attività didattiche è risultato decisamente più contenuto, pur registrando alcuni episodi come quello avvenuto al Liceo Umberto di Palermo.

“Per il secondo giorno consecutivo molti istituti nella nostra Regione hanno ricevuto una email che segnalava la presenza di un ordigno esplosivo a scuola” – afferma l’assessore Turano – “Ho ritenuto doveroso ascoltare direttamente i Provveditori per avere un quadro completo della situazione in Sicilia. Oggi il numero di scuole evacuate risulta estremamente basso. Voglio rassicurare le famiglie, capisco l’apprensione dei genitori, ma non dobbiamo lasciarci prendere dal panico”.

I controlli delle forze dell’ordine e i ringraziamenti

Come confermato dalle verifiche effettuate finora da forze dell’ordine e artificieri in tutti i plessi coinvolti, gli accertamenti hanno dato esito negativo, confermando la natura dimostrativa e infondata delle email inviate a raffica.

“Il sistema scolastico regionale e nazionale – prosegue l’assessore – è in grado di gestire eventi imprevisti ed imprevedibili, come quelli avvenuti in questi due giorni e fino ad ora dai controlli effettuati non sono emersi pericoli concreti. Ringrazio i dirigenti scolastici, gli insegnanti, le forze dell’ordine, le prefetture e tutto il personale per il lavoro che stanno svolgendo con responsabilità”.