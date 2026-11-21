Una rete più capillare e servizi mirati per affiancare genitori, bambini e adolescenti nelle sfide quotidiane. La giunta regionale ha approvato la programmazione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche della famiglia (annualità 2026), su proposta dell’assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro guidato da Nuccia Albano.

L’intervento mette sul piatto oltre 3,2 milioni di euro (assegnati in attuazione del decreto ministeriale del 24 luglio 2026) con un obiettivo preciso: potenziare le funzioni dei Centri per la famiglia già operativi in Sicilia, consolidandone la presenza e rendendoli un punto di riferimento concreto per chi vive situazioni di fragilità.

Come saranno spese le risorse: dal digitale alle dipendenze

La fetta principale dello stanziamento, pari a 3.196.500 euro, è destinata alla prima linea di intervento dedicata al rafforzamento operativo delle strutture. Accanto ai tradizionali sportelli di informazione, ascolto e orientamento – utili per aiutare i nuclei familiari a districarsi tra servizi scolastici, sanitari, sociali ed economici – i Centri svilupperanno azioni specifiche su più fronti:

Educazione digitale: percorsi di alfabetizzazione mediatica per i minori e consulenza pratica ai genitori sull’uso degli strumenti di parental control.

Primi mille giorni e accoglienza: sostegno mirato alla maternità e alla genitorialità nelle prime fasi di vita del bambino, oltre alla promozione dell’affidamento familiare e dell’adozione.

Prevenzione e giovani: attività di ascolto per adolescenti e campagne di sensibilizzazione sugli effetti e sui rischi legati all’uso di sostanze psicotrope.

I restanti 20mila euro saranno infine impiegati per l’assistenza tecnica e l’accompagnamento dei territori, con il supporto diretto del personale del Dipartimento regionale della Famiglia per garantire il corretto avvio delle attività.

Albano: “Strutture di prossimità per prevenire il disagio”

“Con questa programmazione – dichiara l’assessora Nuccia Albano – compiamo un ulteriore passo avanti nel potenziamento della rete regionale dei Centri per la famiglia. Vogliamo strutture sempre più vicine ai cittadini, capaci di rappresentare un punto di riferimento concreto per i genitori, i bambini e gli adolescenti. Sostenere le famiglie significa investire nel futuro della nostra comunità, intervenire tempestivamente nelle situazioni di fragilità, prevenire il disagio e promuovere il benessere sociale”.

“I Centri per la famiglia – aggiunge l’esponente del governo Schifani – devono essere luoghi di prossimità e di ascolto, nei quali le persone possano trovare risposte e accompagnamento. Vogliamo valorizzarne il ruolo anche nella prevenzione delle fragilità giovanili, nell’educazione digitale e nella promozione della cultura dell’accoglienza. È fondamentale costruire una rete integrata, capace di mettere in relazione servizi sociali, istituzioni e comunità locali”.