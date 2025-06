Chi sogna di diventare il volto di una campagna social, ora può farlo… facendo la spesa!

Famila, insegna del Gruppo Selex, principale attore della distribuzione moderna in Italia, apre le porte dei suoi punti vendita a un appuntamento speciale: “We Are Famila On The Road”, il casting itinerante che trasforma i clienti in protagonisti della nuova comunicazione social del brand.

Sabato 14 Giugno, tra le corsie del supermercato Famila Superstore di via Castelforte, si accenderanno i riflettori: un vero e proprio palcoscenico, dove a contare non è la perfezione, ma l’energia, l’ironia, la voglia di divertirsi. Tutti sono i benvenuti: bambini, genitori, nonni, coppie, gruppi di amici. Famila vuole dare spazio ai suoi clienti più affezionati, rappresentando la varietà e l’autenticità delle famiglie italiane.

Partecipare è semplice: basterà farsi coinvolgere dalla musica – il jingle “We Are Famila”, ispirato al celebre “We Are Family” – e lasciarsi andare a qualche passo di danza, guidati dall’animatore presente in negozio. Le esibizioni saranno riprese da un videomaker professionista e rilanciate online sui canali social Famila, con una visibilità garantita da una campagna dedicata.

E non finisce qui: i protagonisti più spontanei e originali verranno selezionati per diventare i nuovi testimonial digitali di Famila, contribuendo a raccontare, con il sorriso, il valore dell’inclusività e dello stare insieme che il marchio promuove da sempre.

Il progetto nasce in continuità con la campagna “We Are Famila – Tutta un’altra musica”, lanciata nel 2024 per celebrare il traguardo dei 300 punti vendita sul territorio nazionale. Una campagna multicanale che, attraverso uno spot corale ambientato tra le corsie, raccontava la capacità di Famila di accogliere e rappresentare consumatori di ogni età, genere, origine e stile di vita.

Per informazioni e dettagli consultare il sito dedicato: https://www.famila.it/we-are-famila/waf-on-the-road