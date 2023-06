Dal 28 giugno al 6 agosto i supermercati Famila di Palermo ospiteranno una mostra fotografica solidale e itinerante per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della povertà e del volontariato.

Protagonista dell’iniziativa sarà un reportage dell’autore Riccardo Campo che nei suoi scatti ritrae l’attività di volontariato svolta dall’associazione “PerLaRosa” di Palermo; una realtà che si occupa ogni giorno di raccolta e distribuzione generi alimentari di prima necessità a persone e famiglie senza fissa dimora.

Immagini potenti sulla povertà e sul sostegno primario rivolto ai più deboli che, in maniera inedita, si mettono in mostra negli spazi di consumo e approvvigionamento per eccellenza: i supermercati.

Un nuovo gesto di vicinanza al territorio per Famila, da sempre anche impegnata sul tema della sostenibilità e della lotta allo spreco, ma anche un’invito concreto ai cittadini e clienti a non dimenticare “gli ultimi”. L’insegna infatti durante il periodo dell’iniziativa – oltre alla consueta donazione di tutti i prodotti in prossimità di scadenza – si impegnerà nell’aprire un canale diretto tra i clienti e l’associazione “PerLa Rosa” così da permettere alle persone di contribuire alla causa attraverso l’acquisto e la donazione di beni durevoli direttamente alle casse.

A seguire il calendario delle esposizioni che saranno sempre da mercoledì a domenica:

Dal 28 giugno al 2 luglio 2023 Famila Market – Viale della Libertà , 30 – Palermo

2023 Famila Market – , 30 – Palermo Dal 5 al 9 luglio 2023 Famila Superstore – Via Castelforte , 101 – Palermo

2023 Famila Superstore – , 101 – Palermo Dal 12 al 16 luglio 2023 Famila Superstore – Via Gian Lorenzo Bernini , 53 – Palermo

2023 Famila Superstore – , 53 – Palermo Dal 19 al 23 luglio 2023 Famila Superstore – Via Serradifalco , 4 – Palermo

2023 Famila Superstore – , 4 – Palermo Dal 26 al 30 luglio 2023 Famila Superstore – Via Domenico Russo , 21 – Palermo

2023 Famila Superstore – , 21 – Palermo Dal 2 al 6 agosto 2023 Famila Superstore – Via Salita Partanna, 1 – Palermo