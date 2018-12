Pd Sicilia

“La commissione regionale per il congresso riunitasi ieri in data 20.12.2018 ha preso atto del ritiro della candidatura di Teresa Piccione e, di conseguenza, del fatto che l’unica candidatura alla carica di segretario regionale del Pd Siciliano era quella di Davide Faraone, che ha regolarmente depositato una lista di candidati all’assemblea regionale. Nella qualità di Presidente della commissione ho comunicato che, secondo quanto previsto dal regolamento quadro, risulta eletto Davide Faraone. Conseguentemente in presenza di una sola candidatura e di una sola lista collegata non sono previste elezioni primarie”. Così Fausto Raciti presidente della commissione regionale per il congresso.