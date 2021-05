Sequestrata la farmacia e un'auto

Un farmacista di 58 anni è morto ieri dopo essere caduto dal 12 esimo piano in via Marchese Ugo. Ieri per tutta la sera si è assistito a scene strazianti.

I sanitari del 118 hanno dovuto soccorrere i cari e lo stesso portiere dello stabile rimasto sconvolto da quanto accaduto. Per tutta la notte sono andate avanti le indagini della polizia coordinate dalla procura.

Gli agenti di polizia hanno sequestrato la farmacia nella zona di via Libertà e un’auto appartenente alla famiglia. Le cause della morte dovrebbero essere chiare, ma ci sono aspetti da chiarire. Da qui la decisione dei sequestri.

Non è ancora chiaro se sul corpo del farmacista sia stata disposta o meno l’autopsia.