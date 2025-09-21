Fastuca Fest 2025





Raffadali (AG) – L’Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale “Galileo Galilei” di Raffadali partecipa da protagonista al Fastuca Fest 2025, la festa del pistacchio che celebra il prodotto simbolo del territorio e la sua identità culturale.

Sotto la guida del Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonella Argento e dei docenti titolari di Arte e Immagine, Prof. Alfonso Siracusa e Prof.ssa Graziella Terrazzino, gli studenti hanno realizzato una serie di dipinti su tela e ceramica ispirati al pistacchio, simbolo di Raffadali e della sua tradizione.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Istituto Comprensivo “Galilei” di Raffadali, il Comune di Raffadali e l’Associazione per la Tutela del Pistacchio di Raffadali, e si inserisce nel più ampio programma del Fastuca Fest 2025, che unisce enogastronomia, cultura e arte in un unico grande evento di comunità.

Il progetto è stato un percorso esperienziale e artistico che, oltre a far acquisire agli alunni abilità nell’uso di diverse tecniche di pittura, ha insegnato loro a scegliere i soggetti, disegnare, interpretare e utilizzare i colori secondo la propria sensibilità.

Il risultato è stato un tuffo nei colori, nella loro forza e nelle emozioni che sanno trasmettere, dando vita a opere che raccontano il legame profondo tra i giovani, l’arte e il territorio.

“La pittura è uno strumento di comunicazione universale – affermano i docenti – e questo percorso ha permesso ai nostri studenti non solo di crescere artisticamente, ma anche di rafforzare autostima, socializzazione e creatività, valori fondamentali per la formazione della persona.”

Attraverso le opere dei ragazzi, il pistacchio non è soltanto il protagonista della tavola, ma diventa linguaggio visivo, simbolo identitario e veicolo di emozioni, coniugando tradizione e creatività contemporanea.

I dipinti degli studenti saranno esposti nella sede della Biblioteca Comunale di Raffadali fino a Domenica 21 Settembre 2025.





Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Antonella Argento









Luogo: Fastuca Fest 2025 | Sala Centrale Biblioteca Comunale di Raffadali , Via Nazionale , 111, RAFFADALI, AGRIGENTO, SICILIA

Tipo evento: Mostra

Ora: 15:50

Artista: Vari studenti

Info:

Alunni partecipanti: Burgio Chiara, Costanza Serena Maria, Cuffaro Chiara, Di Caro Michele, Falcomatà Sofia, Farruggia Mia, Iacono Elena, Iacono Emily, Alessia, Lionti Emanuela, Lombardo Simona, Martorana Alice, Diego Pintacuda









