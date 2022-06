Un veicolo in marcia è andato a fuoco

Traffico paralizzato e caos alla Favorita di Palermo nel tardo pomeriggio di oggi a causa di un’auto in fiamme. Il veicolo pare abbia avuto un malfunzionamento dell’impianto elettrico e dal vano anteriore si sono sprigionati fuoco e fumo. Il conducente ha subito pensato di mettersi al sicuro e di uscire dall’abitacolo, abbandonando la macchina in mezzo alla carreggiata. Nell’arco di qualche minuto è stato un delirio con il traffico paralizzato ed una coda di diverse centinaia di metri.

Auto imbottigliate

A quell’ora tantissime le auto rimaste imbottigliate. Parliamo di una delle arterie principali della città che ogni giorno vengono attraversate da migliaia di veicoli. Chiaramente dal vano motore si è anche scatenato un enorme fumo che ha invaso la carreggiata ed ha creato anche problemi di visibilità. In quella carreggiata non riusciva a transitare neanche uno spillo, persino le moto sono rimaste incolonnate perché non trovavano spiragli per poter venire fuori.

Una scena “apocalittica”

Per chi conosce Palermo e il suo traffico impazzito capirà bene che una situazione del genere può creare un totale collasso. Ed effettivamente così è andata. L’intera zona è rimasta paralizzata, le auto non potevano più fare né un passo avanti, né indietro. Solo dopo la rimozione del mezzo, spostato a bordo strada, ha permesso di far tornare a defluire il traffico veicolare ma non senza difficoltà.

Altra auto a fuoco

Appena qualche settimana fa altra scena simile. Un’auto si è incendiata in strada in pieno giorno. A evitare il peggio l’intervento dei vigili del fuoco nella zona di via Tintoretto, nei pressi di via Leonardo da Vinci, poco prima dell’ingresso in viale Regione Siciliana. Secondo quanto ricostruito dai pompieri, l’auto stava dirigendosi verso la circonvallazione quando si è fermata all’improvviso, con il fumo che usciva dal cofano motore. Chi era alla guida è sceso immediatamente e chiamato i vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito ma ovviamente la circolazione nella zona è andata in tilt per circa un’ora. Mentre prendeva a fuoco l’auto altre tre sono state danneggiate.