Auto incolonnate nei pressi della via Santocanale

Un’auto a fuoco ha recato un enorme caos questa mattina all’ingresso di Partanna Mondello, borgata alle porte di Palermo. Il veicolo in fiamme ha mandato letteralmente in tilt il traffico in una zona oltretutto dove spesso si verificano imbottigliamenti per via di alcune strettoie e per il posteggio selvaggio che restringe notevolmente il passaggio alle auto nel doppio senso di marcia. L’intervento dei soccorsi ha chiaramente complicato la situazione anche perché ci troviamo in una zona nevralgica, ad un passo da una scuola e dal mercatino, il cui svolgimento era previsto proprio stamattina.

L’allarme

La richiesta di soccorsi è scattata questa mattina intorno alle 6,30, con la segnalazione di un veicolo in fiamme in via Partanna Mondello, strada principale di accesso alla borgata marinara. Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di spegnimento seguite poi dalla necessaria messa in sicurezza del veicolo. In particolare ci si è accertati che fosse interrotto il circuito elettrico alimentato dalla batteria per evitare ulteriori ritorni di fiamma.

Il rogo

Sulle cause del rogo sono in corso ulteriori accertamenti. Pare comunque che il veicolo fosse in marcia e dunque si ipotizza verosimilmente un corto circuito. Il conducente ha notato che dal mezzo fuoriusciva del fumo ed ha deciso di arrestare la marcia, mettendosi quindi al riparo. Sul caso indaga la polizia municipale.

Il traffico paralizzato

Ovviamente le operazioni sono andate avanti per più di un’ora e chiaramente tutto ciò è accaduto in quello che può essere considerato un orario di punta. Infatti nei pressi di dove è accaduto l’incendio si trova la via Santocanale che da accesso ad una scuola dove vi sono oltre mille iscritti. Inoltre in questa stessa arteria si ha l’accesso anche per la zona del mercatino che si svolgeva proprio oggi, per cui vi era un ulteriore intensificazione del traffico veicolare in zona. Tantissime auto sono rimaste in coda ed il clacson dei veicoli incolonnati ha cominciato a farsi sentire ininterrottamente.