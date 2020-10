in una palazzina di Siracusa

Un incendio è scoppiato in un appartamento ricavato in una palazzina tra via Giuseppe Maieli e corso Umberto, alle porte di Ortigia, il centro storico di Siracusa. Il rogo, secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, si è originato da una lavastoviglie, che è andata in corto circuito. Tanta paura ma per fortuna le fiamme sono state piuttosto contenute, al resto ci hanno pensato i pompieri del comando provinciale di Siracusa. Hanno messo in sicurezza l’elettrodomestico, allo stesso tempo sono stati avviati gli accertamenti nell’abitazione ma non sono emerse delle criticità.