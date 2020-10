interrotta la circolazione autostradale e ferroviaria

Diverse squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Messina sono impegnate dalle 2 di questa notte per un vastissimo incendio che interessa le colline della zona di Santo Stefano di Camastra e Reitano mettendo a rischio abitazioni, diversi stabilimenti e minacciando una casa di cura.

Il forte vento e l’atmosfera calda mettono a dura prova il lavoro dei Vigili del fuoco per il contrasto all’incendio, intervenuti con tanti mezzi provenienti dai distaccamenti di Sant’Agata Militello, da Patti, da Villafranca Tirrena e anche dal Distaccamento Nord e dalla sede centrale del Comando.

In supporto vi sono anche squadre e mezzi dei vigili del fuoco provenienti dal Comando di Palermo. I Vigili del fuoco hanno vigilato sugli incendi di interfaccia e la forestale sugli incendi di vegetazione, coordinando i lanci dei canadair per attaccare l’incendio anche dall’alto.

Un grosso incendio si e’ sviluppato anche per il forte vento da stamani a Naso (Messina) in particolare nelle Contrade Brucoli Malò, Terano, lambendo le abitazioni e anche una casa di riposo per anziani, il centro storico ed il

Duomo di San Cono.

Sul posto 5 squadre di vigili del fuoco, uomini della Protezione Civile e volontari e diversi canadair che stanno cercando di spegnere i roghi. Chiuso al momento al transito anche il tratto autostradale della A/20 compreso tra

gli svincoli di S. Agata Militello e S. Stefano di Camastra e la SS 113, da Caronia in direzione Palermo e da S. Stefano Camastra in direzione Messina. Interrotta pure la circolazione ferroviaria nel tratto interessato.

Da un’ora a causa del fumo che si e’ alzato nel cielo nebroideo, i canadair non riescono a intervenire.

La Protezione Civile sta provvedendo ad evacuare le persone anche a Cariaferro e Miceli. Altri roghi si sono sviluppati a Capo d’Orlando, in contrada Marcaudo e al confine con Naso e in contrada Catutè.