le immagini

Pomeriggio di passione per i palermitani al volante. A causa di un incidente sul ponte di Corso Calatafimi, precisamente nella complanare che consente l’inversione di marcia per auto e tram della Linea 4 di Palermo, una Suzuki blu si è schiantata contro il marciapiedi. Il guidatore non è riuscito a liberare la carreggiata e l’auto è rimasta incastrata sopra il marciapiedi, in attesa di un carro attrezzi. Inutile il tentativo di alcuni passanti di “disincastrare” l’auto.

Traffico in tilt sulla Circonvallazione

Il traffico è andato in tilt a partire dalle ore 16:40, con il tram n.17 della Linea 4 e il bus Amat della linea 327 (Boccadifalco-Indipendenza) bloccati sul ponte Calatafimi, immediatamente alle spalle dell’auto incidentata. Lunghe code e incolonnamenti lungo via Pollaci e viale Regione Siciliana.

Automobilisti inferociti e ambulanze bloccate

Automobilisti inferociti e ambulanze bloccate nel traffico del capoluogo. Come documentano le immagini girate da BlogSicilia, impossibile trovare un varco per far defluire il traffico. Sui social network, nel corso della nostra diretta Facebook, alcuni palermitani scrivono amareggiati: “In questi casi mai vigili urbani”, cioè non si vedono caschi bianchi.

Il video