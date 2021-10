Trauma al collo per una donna

Tanta paura in viale Regione Siciliana, a Palermo. Si è verificato un incidente automobilistico poco prima dell’intersezione con via Pitrè. Lo scontro è avvenuto intorno alle 19 ed ha visto coinvolte due vetture, una delle quali, a seguito dell’impatto, si è ribaltata su un fianco. Devono ancora essere accertate le cause del sinistro.

Al momento dell’incidente, il manto stradale è stato reso viscido dalla pioggia che ha colpito il capoluogo siciliano.

Tanta la paura per una delle conducenti, che è stata soccorsa dal personale medico sul posto. La donna ha riportato un trauma al collo, tanto da rendere necessario l’apposizione di un collare. Le sue condizioni, tuttavia, non desterebbero preoccupazioni.

Momenti di tensione

Aria tesa fra i conducenti dei due mezzi, riportati alla calma dal personale della polizia municipale.

Strada parzialmente chiusa, lunghe code

La strada è parzialmente chiusa, delimitata dai cartelli apposti dal personale del soccorso stradale. In seguito all’incidente, sulla corsia centrale si registrano lunghe code. Si attende ancora l’esecuzione dei rilievi del caso.

Seguiranno aggiornamenti