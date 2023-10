L'assessore Mineo: "Incendio sotto controllo"

E’ stata una giornata davvero difficile per le squadre antincendio impegnate per l’intero arco del pomeriggio all’interno del parco della Favorita di Palermo. Un incendio di medio-grandi proporzioni si è infatti propagato sul lato destro di via Margherita di Savoia, all’altezza dell’incrocio con via Mater Dolorosa. Il rogo risulta ormai domato nella parte bassa di Monte Pellegrino già dal tardo pomeriggio, mentre dalla cima della montagna si continuano a propagare delle colonne di fumo che sono attenzionate dal personale del corpo forestale e dalla squadre di soccorso. Le indagini sull’accaduto sono in corso, anche se l’ipotesi più probabile porta ad un possibile matrice dolosa.

Pomeriggio di fuoco alla Favorita

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite intorno alle 15 da un sentiero nei pressi della sede stradale. Dal luogo dell’incendio si è così propagata una enorme colonna di fumo visibile da diverse aree della città, dal Foro Italico a Mondello. Il fuoco si è poi esteso prima alla vicina vallata, piena di erba secca, e poi ai costoni della montagna. Fatto che ha reso necessario l’impiego di diverse squadre antincendio e dei relativi mezzi. A coordinare le operazioni di spegnimento è stato l’assessore al Verde Urbano Andrea Mineo, coadiuvato dal direttore della riserva Giuseppe Provinzano. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco e del corpo forestale che da, terra, hanno lavorato con le manichette per tenere a bada le fiamme. Operazioni di salvaguardia del territorio facilitate dalla chiusura al transito veicolare di via Margherita di Savoia, in direzione Mondello, sulle quali hanno vigilato gli uomini della polizia municipale e dei carabinieri.

Le fiamme hanno però interessato anche i costoni della montagna e della relativa pineta che costeggia i sentieri di Monte Pellegrino. I roghi hanno inoltre sfiorato alcuni tralicci dell’alta tensione presenti nella parte alta. Fatto che ha imposto l’impiego non solo di un elicottero della forestale ma anche di due canadair che, tra le 16 e le 18, hanno effettuato circa trenta lanci d’acqua sui luoghi dell’incendio e che hanno permesso di domare le fiamme. L’area di Monte Pellegrino, purtroppo, non è stata la sola ad essere colpito dalle fiamme all’interno del territorio isolano. Roghi sono stati registrati infatti nei territori di Alimena, Monreale nella zona di Pezzingoli, Trabia e Corleone, dove i mezzi di soccorso sono stati impegnati altresì tutto il pomeriggio.

Il punto della situazione

A fare il punto della situazione sull’incendio scoppiato alla Favorita è stato l’assessore al Verde Urbano Andrea Mineo. “Il fuoco nella parte alta è monitorato ed è sotto controllo – ha sottolineato l’esponente della Giunta Lagalla -. Ci sono delle squadre di soccorso sul posto. Alcuni distaccamenti rimarranno inoltre a vigilare sulla situazione in via Margherita di Savoia“. Un rogo scoppiato nel primo pomeriggio, con temperature decisamente autunnali e con condizioni di vento praticamente nulle. “Si tratta di un incendio di modeste proporzioni che è stato prontamente domato grazie all’intervento dei vigili del fuoco, delle squadre del corpo forestale e dei nostri operatori del verde urbano, che tengo a ringraziare. Siamo qui sul posto dalle 15 – ha aggiunto Mineo -, ovvero da quando sono iniziate le fiamme. Devo purtroppo constatare che il rogo è partito dall’inizio della strada. Nonostante tutte le azioni di prevenzione, si ripetono episodi spiacevoli. Fortunatamente, grazie all’intervento congiunto dei canadair e di tutte le forze intervenute, a seguito dell’interdizione della squadra si è combattuto l’incendio. Siamo riusciti ad affrontare questa ennesima situazione di pericolo”.