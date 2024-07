L’ex campione di tennis Roger Federer è arrivato a Palermo con un jet privato, atterrato all’aeroporto “Falcone Borsellino“. King Roger è stato riconosciuto da tanti passeggeri che hanno chiesto autografi e scattato alcuni selfie.

Non si conoscono i motivi della presenza in città del tennista, che ieri sera a Roma ha assistito con moglie e figli al concerto dei Coldplay all’Olimpico. A Palermo sta per iniziare il torneo Wta 250 Ladies Open, giunto alla 35/a edizione nei campi del Country Time Club.

Un benvenuto gli dedica con un posto la pagina Facebook dell’aeroporto Falcone Borsellino, pubblicando una foto scattata in una delle sale del terminal passeggeri.

Il tabellone del torneo di Palermo

anno dopo, sarà ancora una volta Zheng-Errani il primo turno dei Palermo Ladies Open, torneo WTA 250, dotato di un montepremi di 232.244 euro. Il sorteggio del tabellone principale, che ha avuto quale splendido scenario il golfo di Mondello, si è tenuto nella terrazza a mare dell’Hotel La Torre.

La testa di serie n. 1 del torneo, la cinese Qinwen Zheng, n. 8 del ranking e vincitrice dell’edizione 2023, affronterà nel primo turno la veterana del Country, Sara Errani, alla sua quindicesima partecipazione agli Internazionali di Palermo (ha trionfato nel 2008 e nel 2012). Lo scorso anno ad imporsi in 2 set fu la Zheng che, poi, vinse il torneo (il primo della sua carriera) battendo in 3 set in finale Jasmine Paolini.

La testa di serie n. 2 dei Palermo Ladies Open, la ceca Karolina Muchova (34 del ranking, ma n. 8 fino a settembre scorso) affronterà una qualificata, mentre la n. 3 del seeding, la statunitense Peyton Stearns (52) giocherà contro la connazionale Ann Li (143).

L’urna è stata benevola con Lucia Bronzetti (finalista nel 2022 contro Irina Begu) che, inserita nella parta alta del tabellone, affronterà la francese Elsa Jacquemot (n. 151del ranking), mentre Martina Trevisan se la vedrà con la testa di serie n. 6, l’olandese Arantxa Rus (56).

