Assieme al marito Matteo Giunta

Federica Pellegrini, la “divina” del nuoto olimpico italiano, campionessa olimpica a Pechino 2008, nonché pluricampionessa mondiale ed europea nei 200, nei 400 e nella staffetta stile libero, è diventata socia onoraria del Circolo Velico Sferracavallo.

A rendere nota la notizia è lo stesso club palermitano con un breve messaggio su Facebook a firma del presidente Giuseppe Giunchiglia.

Ecco il post: “Siamo onorati di annoverare – da oggi – tra i Soci onorari del Circolo Velico Sferracavallo, la campionessa olimpica Federica Pellegrini e suo marito Matteo Giunta. Welcome home”.

La visita a Palermo insieme a Totò Schillaci e Giorgia Soleri

Già dai giorni scorsi l’ex stella del nuoto italiano e mondiale è in visita a Palermo assieme al marito Matteo Giunta, Giorgia Soleri, Federica Fabrizio e Totò Schillaci tutti insieme per le vie del capoluogo siciliano. Una vera e propria reunion di Pechino Express.

Così, dopo una vacanza di lusso nei giorni precedenti, Pellegrini torna nuovamente in Sicilia.

I reduci di Pechino Express

Nel capoluogo siciliano, Pellegrini e Giunta hanno ritrovato i compagni di avventura della nona edizione di Pechino Express, organizzando una reunion con Totò Schillaci, ex calciatore e padrone di casa, e la moglie Barbara. Si sono uniti anche Giorgia Soleri, modella e fidanzata di Damiano dei Måneskin, e Federica Fabrizio, attivista e influencer, che insieme alla Soleri partecipa alla decima edizione del programma di Sky.

Le storie condivise sui social da Federica Pellegrini mostrano il gruppo di amici incantato dalla bellezza di Palermo, tra cannoli, cibo di strada e monumenti storici. Hanno reso omaggio ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli della lotta alla mafia, visitando i luoghi della memoria legati a questi eroi.

L’allegra brigata ha esplorato le meraviglie di Palermo, visitando la Cattedrale, piazza Pretoria e la splendida spiaggia di Mondello. Tra un giro in Ape Calessino per le vie del centro storico e assaggi di prelibatezze siciliane come cannoli e cassate, i protagonisti di Pechino Express hanno mostrato al meglio il capoluogo siciliano. Di certo, sono tornati a casa con ricordi indimenticabili e la pancia piena delle delizie locali.

La vacanza della Pellegrini a Sciacca

Federica Pellegrini e Matteo Giunta erano arrivati ad Agrigento per le vacanze di Pasqua in un resort tra i più lussuosi della zona. La “Divina”, infatti, si è goduta le vacanze al Verdura Resort Sicily che è un luogo unico che si trova sulla costa meridionale della regione ed è conosciuto per essere uno dei luoghi più lussuosi dell’isola. Qui sorge uno dei campi da golf più importanti d’Europa dove moltissimi appassionati si dedicano allo sport immersi nella natura incontaminata.