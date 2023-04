L’ex campionessa di nuoto in vacanza in Sicilia

Federica Pellegrini e Matteo Giunta ad Agrigento per le vacanza di Pasqua in un resort tra i più lussuosi della zona. La “Divina”, infatti, si sta godendo le vacanze al Verdura Resort Sicily che è un luogo unico che si trova sulla costa meridionale della regione ed è conosciuto per essere uno dei luoghi più lussuosi dell’isola. Qui sorge uno dei campi da golf più importanti d’Europa dove moltissimi appassionati si dedicano allo sport immersi nella natura incontaminata.

Il lusso

Tipiche della struttura sono le ampie distese verdi che però vengono incantante da piscine all’aperto e alloggi super moderni pronti a ospitare i turisti che arrivano da ogni angolo del mondo. Non mancano suite con piscine private e un panorama che affaccia direttamente sul Mediterraneo.

Escursione della Valle dei Templi

La campionessa, reduce dall’esperienza fatta nella trasmissione “Pechino Express”, ha scelto il sole e il mare dell’Agrigentino per rilassarsi insieme alla sua famiglia. Con lei e il marito infatti, c’ è anche il fratello Alessandro. Nel pomeriggio, non è mancata l’escursione alla Valle dei Templi e alla Scala dei Turchi. Il tutto è stato documentato sui canali social di Federica Pellegrini.

Sicilia terra dei vip

Sono tanti i personaggi noti che hanno scelto la Sicilia per concedersi qualche giorno di relax e riposo, rimanendo conquistati dalle sue bellezze naturalistiche ed artistiche. Personalità del mondo dello spettacolo, dello sport ma non solo, hanno fatto tappa in Sicilia. Negli ultimi tempi sono arrivati anche il sindaco Beppe Sala, l’ex centrocampista neroazzurro Nicola Berti, avvistati a Noto e Marzamemi. Ed ancora Vittorio Sgarbi a Scicli, e il truccatore delle dive, Diego Dalla Palma, che ha scelto Modica. La stessa Pellegrini era già stata in passata al Resort di Sciacca. Senza dimenticare l’attrice Miriam Leone, che ha scelto addirittura la Sicilia come location del proprio matrimonio.

Anche attori di fama internazionale

L’attore americano Will Smith ha scelto negli anni passati le isole Eolie per passare le sue vacanze insieme a tutta la famiglia. Sole, mare e relax in Sicilia per il noto attore statunitense che ha ricevuto 5 nomination ai Golden Globe e due al premio Oscar. La famiglia Smith ha fatto base a Lipari e ha girato tutto l’arcipelago eoliano.

Federica Pellegrini al resort di Sciacca, foto tratta dal suo profilo Instagram

Like this: Like Loading...