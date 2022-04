personaggi dello spettacolo e dello sport ma non solo

La Sicilia meta delle vacanze dei vip. Sono tanti i personaggi noti che per Pasqua e Pasquetta hanno scelto la nostra Isola per concedersi qualche giorno di relax e riposo, rimanendo conquistati dalle sue bellezze naturalistiche ed artistiche.

Personalità del mondo dello spettacolo, dello sport ma non solo, hanno fatto tappa in Sicilia.

Negli ultimi giorni sono arrivati nella bella Trinacria anche il sindaco Beppe Sala, l’ex centrocampista neroazzurro Nicola Berti, avvistati a Noto e Marzamemi, Vittorio Sgarbi che è stato a Scicli, e il truccatore delle dive, Diego Dalla Palma che ha scelto Modica.

Federica Pellegrini a Sciacca

Tra loro c’è anche Federica Pellegrini, la super campionessa di nuoto che ieri ha svelato ai fan che la seguono sui social di trovarsi a Sciacca, ospite del Rocco Forte Ventura, un resort di lusso.

Pellegrini ha pubblicato delle stories su Instagram nelle quali la sua gioa è evidente.

In compagnia del fidanzato, Matteo Giunta, ha mostrato dei cannoli siciliani e dei panorami mozzafiato.

E ci si chiede già se anche lei, come ha fatto l’attrice ed ex Miss Italia, Miriam Leone, sceglierà la Sicilia come location del proprio matrimonio previsto per l’estate.

Beppe Sala tra Noto e Marzamemi

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, si è concesso qualche giorno di stacco dagli impegni istituzionali scegliendo la Sicilia Orientale per le festività pasquali. Prima ha visitato Noto, lasciandosi ammaliare dalle bellezze del Barocco, poi si è recato a Marzamemi, lo splendido borgo marinaro del Siracusano, dove si trovava anche Nicola Berti, l’ex centrocampista dell’Inter e della nazionale italiana.

Diego Dalla Palma ha scelto Marina di Modica

Diego Dalla Palma, considerato uno dei più grandi truccatori del mondo, ha scelto Marina di Modica, dove nel giorno di Pasqua si è recato a pranzo in un rinomato ristorante sul mare.

Vittorio Sgarbi alla Festa del Cristo Risorto a Scicli

In Sicilia è arrivato anche il critico d’arte Vittorio Sgarbi, che conosce molto bene la nostra Terra.

E’ stato ‘avvistato’ a Scicli, dove è giunto sabato sera. Dopo la cena, una lunga passeggiata nel centro storico.

Sgarbi ha partecipato alla festa del Cristo Risorto.

Sempre più numerosi i vip che amano la Sicilia

Sono sempre più numerosi quindi i vip che amano la Sicilia e la scelgono. E’ il caso, come vi abbiamo già raccontato sabato, di Miriam Leone, che dopo essersi sposata a Scicli, nei giorni scorsi è tornata nella cittadina del Ragusano per festeggiare il suo trentasettesimo compleanno insieme ad un gruppetto di amici.