L’amministrazione ha organizzato “Cefalù Ferragosto in Fest"

Multe salate si trasgressori dell’ordinanza firmata dal sindaco di Cefalù (PA) in occasione del Ferragosto. L’ordinanza predisposta dal primo cittadino Rosario Lapunzina stabilisce delle misure straordinarie a tutela della pubblica incolumità e del rispetto nelle spiagge e nel territorio del comune normanno.

Il provvedimento stabilisce che nei giorni del 14 e 15 agosto, nella fascia oraria che va dalle 21 alle 7, sarà vietata la vendita di bevande alcoliche ma anche il possesso e il consumo delle stesse, eccetto che nei bar autorizzati. Sarà anche vietato campeggio sulla spiaggia, accendere fuochi sulla spiaggia e bivaccare nelle spiagge e in tutte le aree pubbliche. Per i trasgressori è prevista una sanzione da 25 a 500 euro. “Si tratta di un’ordinanza che vuole mantenere il decoro e la pulizia nelle nostre coste – spiega il sindaco – per prevenire fenomeni di disordine urbano, e sporcizie nelle aree pubbliche e nelle spiagge, dove spesso si trovano vetri frantumati. Ci aspettiamo, come ogni anno, la presenza di tantissimi turisti, ed è nel loro rispetto, come in quello dei cittadini cefaludesi, che desideriamo che il litorale e tutta la città venga mantenuta pulita”.

Intanto l’amministrazione ha organizzato “Cefalù Ferragosto in Fest” che coinvolgerà il centro storico e il lungomare. Fino al 15 agosto, artisti di strada, concerti per chitarra, live music e animazione con Radio One. Un progetto itinerante che dal lungomare Giardina si sposterà a piazza Spinola, passando per il Bastione, corso Ruggero, Rosa dei venti, con giocolieri, chitarristi e spettacoli di burlesque.

Saranno numerosi gli ospiti che animeranno la vigilia di ferragosto. Start a partire dalle 20.30 con Radio One sul Lungomare G. Giardina e l’artista di strada, Cie Sbadaclown a Rosa dei Venti che ritornerà in scena anche alle 22:30. Alle 21:30 Live Music con gli Skatematti, sempre al lungomare mentre a piazza Spinola, Peppino Marabita. Alle 22:00 al bastione ci sarà l’artista di fantasia Salvatore Lo Gelfo , mentre :in corso Ruggero il concerto per chitarra con Marco Grillo. Alle 23:15 ancora sul lungomare Giardina, spettacolo Burlesque con Lady Ania, e in chiusura Live Music con i Cammurria.

A ferragosto lo spettacolo continua con Radio One, gli artisti di strada Peppino Marabita a Piazza Spinola, Cie Sbadaclown alla Rosa dei Venti, Salvatore Lo Gelfo al Bastione il Live Music con Babilon Suite, gli Strike Band sul lungomare Giardina e il concerto per Xilofono con Sergio Calì, in Piazza Duomo. “Divertirsi sì, ma con testa e rispetto, Cefalù deve diventare sempre più simile alle grandi capitali d’Europa. Chi viene a trovarci, deve avere il desiderio di ritornare – conclude l’assessore al turismo, eventi di richiamo e attività produttive, Simone Lazzara -. La nostra mission: vivere in modo più “ligio” il nostro mare e tutta Cefalù”.