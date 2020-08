Col coordinamento della Questura, pattuglie congiunte di Polizia di Stato, Polizia Municipale, Guardia Costiera e Carabinieri sono impegnate dalle 14 in attività di controllo lungo le principali spiagge e aree costiere della città. I controlli sono programmati per turni fino a tarda notte.

A seguito degli interventi è stata smantellata una piccola tendopoli a Barcarello ed è in corso di smantellamento una a Romagnolo.

Insomma nonostante richiami istituzionali e ordinanze ma sopratutto dati che parlano chiaro di una crescita dei contagi in Sicilia, regione con l’Rt più alto, secondo l’ultimo monitoraggio settimanale dell’Iss, il messaggio sembra non essere stato recepito da una parte dei cittadini.

Mauro Alessi ha pubblicato sul suo profilo Facebook alcune delle foto altre sono state inviate sul numero whatsapp di Blog Sicilia.

“Continuano ad arrivare gli “accampati” nella spiaggia della borgata marinara di Vergine Maria . Anche quest’anno nonostante la nuova Ordinanza anti-Covid per gli arenili, sarà uno scaricabarile tra Istituzioni?”.

In provincia di Palermo è stato dato avvio al dispositivo di sicurezza delle forze dell’ordine. I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, in occasione del ponte di Ferragosto, intensificheranno i controlli di prevenzione sul territorio, predisponendo uno specifico piano di sicurezza per cittadini e turisti che si trovano a Palermo e in provincia. Anche la Polizia di Stato ha potenziato il dispositivo di sicurezza schierando consistenti aliquote di unità operative e garantendo una significativa presenza sul territorio.

A Palermo, su disposizione del sindaco Orlando, è vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche. E’ inoltre vietato con qualsiasi materiale accendere fuochi e predisporre attendamenti nelle medesime aree e nelle spiagge.

Anche a Catania niente falò e assembramenti. L’amministrazione ha emanato un’ordinanza che impedisce lo svolgimento sulle spiagge di manifestazioni e viene vietato sugli arenili l’accampamento e il bivacco, l’uso di gazebo, tende e similari e per le discoteche all’aperto il pieno rispetto delle disposizioni previste nell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana.

Non solo nei capoluoghi ma anche in numerosi comuni siciliani la festa di Ferragosto è stata vietata. . Le spiagge di Campofelice di Roccella, Lascari, Cefalù e Finale di Pollina, per esempio, saranno presidiate e sarà vietato per bagnanti e vacanzieri potervi accedere con orari e regole che varieranno da comune a comune. Ad Alcamo, nel Trapanese, il sindaco ha firmato un’ordinanza ritenendo opportuno per le notti dei giorni 14 e 15 agosto, per assicurare una adeguata prevenzione del rischio di contagio, limitare eventi aggregativi che possano causare assembramento, come l’accensione dei fuochi sulla spiaggia. A San Vito Lo Capo il sindaco Giuseppe Peraino ha emanato un’ordinanza con cui dispone che “le spiagge libere del territorio del Comune di San Vito Lo Capo siano interdette.