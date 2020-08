Giornata

“Ferragosto vietato”, “Ferragosto blindato”, “spiagge off limits”, “niente falò”, “niente alcol”. Da una settimana a questa parte si moltiplicano le ordinanza dei sindaci dei Comuni rivieraschi della Sicilia visto l’imminente arrivo della notte di metà agosto, una festività che quest’anno ricorda un po’ la pasquetta e il 25 aprile trascorsi. I siciliani rispetteranno le prescrizioni nazionali, regionali e le ordinanze firmate da vari sindaci? I primi cittadini faranno quello che potranno, visti gli esigui organici e visti gli ancora più ridotti fondi a disposizione per il controllo degli assembramenti.

Intanto oggi, 14 agosto, le spiagge sono state prese d’assalto, e c’era da aspettarselo, visto anche il clima rovente. Al momento è tutto tranquillo lungo i litorali dell’Isola dove il “coprifuoco” scatterà al calar del sole.

Questa mattina siamo stati a Mondello a raccogliere testimonianze e opinioni di qualche palermitano. “Si tratta di una sola giornata e va bene lo stesso” – dice un bagnante che fa notare come nessuno usa mascherina e mantiene le distanze. “Sono disposizioni da rispettare”, dice un altro. “All’estero se non porti la mascherina, arriva la multa – dice un palermitano in vacanza in Sicilia – A Palermo, invece, non c’è rispetto di nulla. A Ferragosto ci saranno assembramenti”.

Intanto in provincia di Palermo è stato dato avvio al dispositivo di sicurezza delle forze dell’ordine. I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, in occasione del ponte di Ferragosto, intensificheranno i controlli di prevenzione sul territorio, predisponendo uno specifico piano di sicurezza per cittadini e turisti che si trovano a Palermo e in provincia. Anche la Polizia di Stato ha potenziato il dispositivo di sicurezza schierando consistenti aliquote di unità operative e garantendo una significativa presenza sul territorio.

A Palermo, su disposizione del sindaco Orlando, è vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche. E’ inoltre vietato con qualsiasi materiale accendere fuochi e predisporre attendamenti nelle medesime aree e nelle spiagge.

Anche a Catania niente falò e assembramenti. L’amministrazione ha emanato un’ordinanza che impedisce lo svolgimento sulle spiagge di manifestazioni e viene vietato sugli arenili l’accampamento e il bivacco, l’uso di gazebo, tende e similari e per le discoteche all’aperto il pieno rispetto delle disposizioni previste nell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana.

Non solo nei capoluoghi ma anche in numerosi comuni siciliani la festa di Ferragosto è stata vietata. . Le spiagge di Campofelice di Roccella, Lascari, Cefalù e Finale di Pollina, per esempio, saranno presidiate e sarà vietato per bagnanti e vacanzieri potervi accedere con orari e regole che varieranno da comune a comune. Ad Alcamo, nel Trapanese, il sindaco ha firmato un’ordinanza ritenendo opportuno per le notti dei giorni 14 e 15 agosto, per assicurare una adeguata prevenzione del rischio di contagio, limitare eventi aggregativi che possano causare assembramento, come l’accensione dei fuochi sulla spiaggia. A San Vito Lo Capo il sindaco Giuseppe Peraino ha emanato un’ordinanza con cui dispone che “le spiagge libere del territorio del Comune di San Vito Lo Capo siano interdette.