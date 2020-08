Il vicesindaco di Catania Roberto Bonaccorsi, nella qualità di sindaco, ha emanato un’ordinanza che impedisce, da oggi e fino al 16 agosto, lo svolgimento sulle spiagge di manifestazioni, sia pubbliche che private, in contrasto con le misure anti-contagio previste a livello nazionale e regionale anche se organizzata dagli esercenti nelle attività di ristorazione, bar, pizzerie lidi e altri esercizi commerciali (a titolo esemplificativo trattenimenti danzanti, musica live).

Nello stesso provvedimento del capo dell’Amministrazione viene vietato sugli arenili l’accampamento e il bivacco, l’uso di gazebo, tende e similari e per le discoteche all’aperto il pieno rispetto delle disposizioni previste nell’Ordinanza contingibile e urgente n. 31 del 9 Agosto 2020 del Presidente della Regione Siciliana, tra cui mantenimento della distanza di un metro tra le persone.

Nel provvedimento sindacale viene richiamato anche l’obbligo di chiusura alle ore 02.00 di tutti i pubblici esercizi (bar, pub, ristoranti, lidi autorizzati, ecc) e la cessazione alle ore 24.00 della diffusione musicale, per i locali in cui tale attività risulti comunque accessoria, marginale e occasionale.

L’Amministrazione Comunale raccomanda, infine, ai cittadini il massimo rispetto di tutte le misure anti-contagio previste a livello nazionale e regionale e, in particolare, il divieto di assembramento; il distanziamento interpersonale di almeno un metro; l’uso della mascherina secondo le vigenti disposizioni.

Anche a Palermo la Questura garantirà la sicurezza nei luoghi di balneazione cittadini e di provincia, interessando anche i Commissariati di P.S. distaccati, per la predisposizione di appositi servizi di controllo del territorio, al fine di incidere efficacemente sulla prevenzione e repressione dei reati predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti, dell’abusivismo commerciale e di ogni altra forma di illegalità. Particolare attenzione sarà tra l’altro, dedicata ad impedire il tradizionale fenomeno dell’accensione di “falò” in spiaggia la notte di ferragosto e degli attendamenti. La morsa sarà ancora più stretta, alla luce dell’ordinanza sindacale che vieta , a far data dalle ore 19.00 del 14, fino alle ore 7.00 del 15,00 e dalle ore 19.00 alle ore 24 del 15 agosto, lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e/o eventi aggregativi nonchè , nelle stesse ore, la vendita per asporto ed il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nonché la somministrazione di bevande di ogni genere in contenitori di vetro.