provvedimenti per evitare assembramenti nelle spiagge e prevenire il diffondersi dell’epidemia da Covid 19. Aumentano i contagi in Sicilia e, in vista del Ferragosto, i sindaci dei comuni costieri della provincia di Palermo stanno provando, con proprie ordinanze, a prenderenelle spiagge e prevenire il diffondersi dell’epidemia da Covid 19.

In attesa che si conoscano gli esiti di una riunione che, oggi pomeriggio alle 17:00, si terrà nella Prefettura del Capoluogo, c’è già chi, come Michela Taravella, sindaca di Campofelice di Roccella, ha fatto conoscere quali sono le proprie intenzioni e, con un post sul suo profilo Facebook, ha comunicato di esser pronta a chiudere le spiagge del suo territorio dal 13 al 15 agosto, se dalla riunione non si dovesse uscire con un procedimento unitario. Un’ordinanza che, a Campofelice si dicono pronti a cercare di fare rispettare con ogni mezzo.

“Non sarà facile sorvegliare nove chilometri di litorale che insistono sul nostro territorio comunale, ma non possiamo esimerci dal cercare di farlo – ha detto la sindaca raggiunta telefonicamente – corre l’obbligo di informare la gente e cercare di convincerla a evitare di trascorrere la notte di Ferragosto in spiaggia. Evitare assembramenti è un atto d’amore verso noi tutti”.

Molta preoccupazione emerge da quanto postato sul suo profilo Facebook dalla prima cittadina del comune costiero del palermitano che da anni accoglie migliaia di bagnanti provenienti anche dalle vicine province di Enna e Caltanissetta.

in piena emergenza Covid e i dati di questi giorni non lasciano spazio all’ottimismo; salgono i casi di contagio e scende l’età dei contagiati – si legge nel post – per questo, vorrei appellarmi al senso di responsabilità di tutti, sensibilizzando a seguire, in ogni occasione della vita quotidiana, le regole precauzionali per contenere la diffusione del Covid 19, invitando a rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e ad usare la mascherina, così come previsto dalle vigenti norme regionali e nazionali. “Siamo ancorae i dati di questi giorni non lasciano spazio all’ottimismo; salgono i casi di contagio e scende l’età dei contagiati – si legge nel post – per questo, vorrei appellarmi al senso di responsabilità di tutti, sensibilizzando a seguire, in ogni occasione della vita quotidiana, le regole precauzionali per contenere la diffusione del Covid 19, invitando a rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e ad usare la mascherina, così come previsto dalle vigenti norme regionali e nazionali.

Per le sere di Ferragosto, al fine di evitare assembramenti, scongiurare fenomeni di diffusione del contagio e limitare il consumo di alcolici e superalcolici, è stata predisposta una Ordinanza Sindacale che pone numerose restrizioni e divieti.

Tra questi, il divieto di accesso alla spiaggia pubblica dal 13 al 15 agosto per ragioni di sicurezza e di protezione civile ed il divieto di vendita e di detenzione, al di fuori dei pubblici esercizi, di alcolici, superalcolici e di bibite in vetro.

Avremo un incontro con il prefetto, al fine di affrontare collegialmente l’argomento e definire delle misure di sicurezza omogenee per tutti i comuni costieri.

Successivamente, anche sulla scorta di eventuali disposizioni e rilievi, si procederà con la pubblicazione e la diffusione dell’ordinanza.

È un momento delicato per tutti, ma abbiamo bisogno del buon senso e della collaborazione dell’intera comunità per cercare di arginare questo fenomeno, che, quest’anno, oltre ai problemi di ordine pubblico, può cagionare seri danni alla salute ed all’incolumità di tutti, disperdendo i sacrifici fatti nei mesi passati”.