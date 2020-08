Cresce ancora il contagio in Sicilia e il dato inizia a diventare preoccupante in piena estate e con i turisti in arrivo visto che anche oggi si registrano tre ore di coda agli imbarchi verso la Sicilia

Sono 32 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il report di oggi denuncia un incremento che sembra aver preso, ormai, un andamento costante. E proprio oggi il governatore, dopo aver detto senza mezzi termini che proseguendo così se i casi dovessero continuare a salire non esclude misure più restrittive che possano arrivare anche ad una nuova chiusura, ha emanato una nuova ordinanza.

I nuovi contagi nell’Isola, purtroppo, non sono scesi rispetto ai giorni precedenti. Nel report di oggi c’è un solo migrante, dunque 31 sono i così detti contagi diretti.

Di questi il picco si registra a Siracusa con 16 nuovi quasi tutti che fanno riferimento al cluster importanto da Malta. Ci sono, poi, nove casi a Catania. Si tratta di uno straniero ma non migrante, due presentatisi al personale sanitario con sintomi e sei riconducibili ai cluster noti dell’hinterlaqnd etneo. Ci sono poi 5 casi Palermo, uno dei quali è l’unico migrante del report di oggi, un caso a Messina e uno a Ragusa

Nel dettaglio sul fronte dei ricoveri salgono a 45 le persone che si trovano in ospedale, 39 in ricovero ordinario e 6 in terapia intensiva. Purtroppo anche oggi l’intensiva fa registrare un nuovo ricovero in più come già accaduto ieri, dunque due persone in più in terapia intensiva in due giorni

Sono ad oggi 399 le persone in isolamento domiciliare mentre salgono a 450 gli attuali positivi al Covid19 nell’isola. Sono 3.485 le persone che fino ad oggi hanno avuto diagnosticato il contagio in Sicilia, insomma i casi totali; mentre il numero dei decessi resta a 284. I tamponi effettuati da ieri ad oggi sono stati solo 873 e oltre 296 mila in totale dall’inizio dell’emergenza.

Il timore della crescita è già presente da circ auna settimana e ieri il governatore ha emanato una nuova ordinanza che blinda il ferragosto e impone nuove regole di distanziamento nei locali. Nelle discoteche e negli esercizi pubblici similari, sono vietati gli eventi al chiuso, mentre per quelli all’aperto si fa riferimento alle linee guida recepite dal Dpcm e predisposte dalla Conferenza delle Regioni, individuando i principi di distanziamento, obbligo della mascherina e riduzione della capienza massima per garantire il distanziamento previsto nelle aree destinate al ballo.