Crescita del 13% rispetto al 2023

Ferragosto da record all’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo. Secondo i dati diffusi dall’ufficio pianificazione e controllo di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, dal 14 al 18 agosto la torre di controllo ha dato il via libera a decolli e atterraggi di ben 1.144 voli – l’11,18% in più rispetto allo stesso periodo del 2023 (1.029) – di cui 431 voli internazionali (+23,85% rispetto al 2023 con 348 voli).

Oltre 175mila viaggiatori, aumento del 13% rispetto al 2023

I viaggiatori sono stati 175.411, +13,20% rispetto al 2023 (154.956), di cui 68.243 hanno viaggiato sui voli internazionali (+24,48% rispetto al 2023 con 54.821 passeggeri).

Ad agosto, dalle due piste del Falcone Borsellino si registrano punte di 220/240 al giorno, con circa 35 mila/37 mila passeggeri al giorno che transitano dal Terminal. La media passeggeri/volo è di 156. Nella settimana tra il 16 e il 22 agosto ci saranno 1.586 voli.

Operatività programmata garantita nonostante emergenza Etna

L’operatività programmata è stata garantita agevolmente nonostante i tanti voli deviati su Palermo per via dell’emergenza Etna.

Ad agosto verso il milione di passeggeri

Infine, le stime di traffico indicano che ad agosto potrebbe essere superato per la seconda volta il tetto di un milione di passeggeri in un solo mese, come è già successo lo scorso luglio.

A fine maggio consegnati i lavori di ammodernamento terminal

Oltre 68,4 milioni di investimenti previsti nel piano quadriennale 2024-2027 (51 milioni spesi invece nel periodo 2020/2023), 252 milioni previsti in dieci anni (piano di sviluppo 2023/2033 approvato da Enac). A fine maggio Gesap ha presentato la conclusione dei lavori del primo lotto funzionale (direzione dei lavori curata dall’Rtp One Works – Antomar Engineering – Valentini Bissoli Architetti Associati e lavori eseguiti dall’Rti Consorzio Integra e Consorzio Infratech-Bruno Costruzioni), con la consegna di nuove aree per i passeggeri e lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali, a cominciare dai sette nuovi pontili telescopici (6 milioni di euro) e i nuovi gate di imbarco. Ma anche del nuovo piano quadriennale, che darà il via ai lavori per realizzare nuove opere (in corso e da avviare) e adeguamenti delle strutture esistenti.

La ripartizione finanziari per i prossimi quattro anni: 19.399.529 (2024), 20180.901 (2025), 17.847.260 (2026), 10.956.595 (2027).