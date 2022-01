Candidature da presentare entro il 31 gennaio e 7 febbraio

Ferrovie dello Stato italiane ha pubblicato sul proprio sito degli aggiornamenti sulle ricerche di lavoro per diplomati e laureati. Si cercano le figure di capotreno e di operatore polivalente di condotta e manovra. Diversi i termini per la presentazione delle candidature da presentare rispettivamente entro il 7 febbraio ed il 31 gennaio.

Selezione per i diplomati

La società ha aperto una sezione dedicata soltanto ai diplomati, in cui sono descritti i profili professionali di inserimento, gli ambiti lavorativi e i requisiti richiesti a tale categoria di lavoratori, o potenziali tali. Di fatti sono disponibili anche contratti di apprendistato e percorsi di formazione appositi per avviare al lavoro figure professionali senza esperienza.

Si cercano capotreni

Tra i profili menzionati da Ferrovie dello Stato nella sezione dedicata ai diplomati, vi è il ruolo di capotreno. Tale figura ha il compito di garantire i servizi a bordo treno per la migliore esperienza di viaggio della clientela, di sorvegliare la regolarità della circolazione del treno nel rispetto delle norme di sicurezza d’esercizio e degli orari. Inoltre verifica i titoli di viaggio dei passeggeri occupandosi, qualora ce ne sia bisogno, alla loro regolarizzazione, è un punto di riferimento per clienti a bordo e ha il compito di assisterli e soddisfarli nelle loro necessità.

Altri requisiti

Oltre a un diploma nella scuola secondaria di secondo grado (quinquennale), è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese, residenza nella regione di destinazione, età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per candidarsi a tale offerta di lavoro di Fs è necessario inviare la propria domanda entro il 7 febbraio. Altra figura fortemente richiesta è quella di “operatore polivalente di condotta e manovra”.

Offerta di lavoro per operatore polivalente di condotta e manovra

Un’altra offerta di lavoro indirizza ai diplomati da avviare a un percorso professionalizzante (dunque senza esperienza) è quella per operatore polivalente di condotta e manovra. In questo caso, Fs sta selezionando diplomati da formare e inserire in Puglia, Piemonte, Lombardia e Lazio.

Gli operatori si occuperanno di effettuare l’unione e il distacco dei veicoli ferroviari, gestire i movimenti di condotta e manovra, e di predisporre l’instradamento dei veicoli ferroviari. Oltre al diploma nella scuola secondaria di secondo grado, preferibilmente a indirizzo tecnico, sono richiesti: diponibilità alla mobilitazione territoriale e a lavorare su turnazione h24. Sul sito, inoltre, è disponibile una sezione in cui sono elencati anche i requisiti fisici richiesti. Coloro che vogliono candidarsi per questa offerta di lavoro devono inviare la propria domanda entro il 31 gennaio.

Come candidarsi

Nella sezione “Lavora con noi”, Fs propone tutte le sue posizioni a cui è possibile inviare il cv online in “Campagne di ricerca” e poi selezionando la posizione d’interesse.