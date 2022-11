ex contadina, coltiva la passione per l'uncinetto

Termini Imerese, cittadina in provincia di Palermo, oggi festeggia una nuova centenaria: Filippa Rugnone.

Alla presenza del Sindaco, a nome della comunità cittadina, dei nipoti e degli amici, la signora Filippa ha festeggiato il primo secolo di vita.

Una vita trascorsa ad accudire la famiglia

Nata a Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta, il 18 novembre 1922, è la terza di quattro figli, gli altri tutti maschi. Rimasta orfana di padre alla tenera età di 6 anni, si fa carico, unitamente alla madre, della cura della famiglia.

E’ stata contadina, ha vissuto in campagna e lavorato nei campi

A causa delle ristrettezze economiche in cui si ritrovano, si trasferiscono in campagna a Ciolino, una frazione del Comune di Resuttano, dove avevano delle terre. E’ stata anche una contadina, vivendo in campagna e lavorando nei campi.

Dopo la morte della madre dedica tutta la sua vita ad accudire i fratelli e i nipoti.

La passione per l’uncinetto e la recita giornaliera del rosario

Trascorre tanti anni a Santa Caterina Villarmosa, nella casa paterna, dove vive una vita serena e piena di affetti, dedicandosi all’uncinetto, al lavoro a maglia (famose sono le sue scarpe da notte di lana per tutti i nipoti) e alla recita giornaliera del rosario insieme ai tanti vicini di casa che anche oggi hanno voluto esserci per festeggiare i suoi 100 anni.

Oggi è assistita in una casa di riposo

Dal 2018 è ricoverata presso la Casa di Riposo Villaurea – Istituto Boccone del Povero di Termini Imerese, dove gode delle cure amorevoli delle suore e delle assistenti.

Tantissimi auguri alla festeggiata!

A marzo festa a Geraci Siculo

In un altro paese del Palermitano, nel marzo scorso, e precisamente nel borgo madonita di Geraci Siculo, si è tenuta una festa per i 100 anni di un’altra donna, Elisabetta Antista.

Il sindaco, insieme alla sua giunta, hanno festeggiato la “nonnina del paese” con tutti gli onori, con tanto di fiori e di targa celebrativa. La signora Antista è una nonnina molto arzilla e molto conosciuta nel borgo.

E ha voluto festeggiare i suoi 100 anni circondata dall’affetto di familiari e amici.

Castronovo di Sicilia paese di centenari

Castronovo di Sicilia paese di centenari: negli ultimi tre anni, ben cinque “nonni” hanno tagliato il traguardo del secolo di vita, in una comunità di soli tre mila abitanti.

Nel gennaio scorso Maria Di Liberto ha festeggiato i suoi 100 anni insieme alle figlie, parenti, amici, il sindaco Vito Sinatra e i rappresentanti dell’amministrazione comunale, dopo una messa celebrata dai padri Cappuccini Enzo Marchese e Luigi Librera.

Punto di riferimento per la comunità

Una vita semplice, quella della signora Maria, da madre di famiglia e punto di riferimento inossidabile per parenti e vicini, come solo le donne siciliane di un tempo hanno saputo essere. Ha attraversato un secolo, una guerra mondiale e tante altre calamità.

Un messaggio di speranza, il passaggio di testimone tra generazioni

“Per noi – ha detto il vice sindaco Annamaria Traina – è una grande soddisfazione avere festeggiato cinque centenari in tre anni. Proprio nel corso di questi lungi mesi segnati dal terribile dolore della pandemia, che ha presentato un conto molto elevato ai più anziani, è un bel messaggio di speranza. Nel nostro territorio, che ha saputo salvaguardare la genuinità dei prodotti alimentari con uno stile di vita sano e ancora legato ai ritmi della natura, si vive bene e non è raro vedere novantenni sui trattori che lavorano la terra. Altri “nonni” novantanovenni sono in procinto di spegnere 100 candeline e noi aspettiamo con gioia di festeggiarli. Una bella coincidenza che durante la messa in cui la comunità si è riunita per la signora Maria, si celebrasse anche un battesimo. Un passaggio di testimone fra generazioni che rende ancora i nostri borghi attrattivi per lo stile di vita”.