La celebrazione

“Le rughe della vecchiaia formano le più belle scritture della vita, quelle sulle quali i bambini imparano a leggere i loro sogni”. La frase di Marc Levy calza a pennello per nonno Antonino Scavuzzo che ieri, a Gangi, in un’atmosfera di festa e gioia, coccolato dall’affetto della moglie Rosaria, 91 primavere alle spalle, dal genero Carmelo e dalle due nipoti, Stefania e Alessandra, tra parenti e amici, ha festeggiato i suoi 100 anni.

Sindaco e vicesindaco alla festa

Ad augurargli buon compleanno c’era anche il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello, il vice sindaco Nicola Blando e il capogruppo di maggioranza Carmelo Giunta che gli hanno consegnato una targa ricordo. “Uno straordinario traguardo per la comunità gangitana, la sua giovinezza è motivo di orgoglio”, ha detto il sindaco Ferrarello.

La vita travagliata di nonno Nino

Una vita non certo facile, quella di nonno Nino, per anni ha lavorato come operaio in una fabbrica in Svizzera e in gioventù è stato internato in un campo di concentramento in Algeria. Il nonnino di Gangi ama guardare le partite di calcio in tv, anche se non tifa per una squadra in particolare, e non si perde un match. Nonno Nino, ha voluto ringraziare, per il gesto d’affetto, il sindaco e l’amministrazione comunale ma anche tutti i parenti presenti.

Una centenaria da recod a Castellammare

Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale e tutta la città di Castellammare del Golfo hanno festeggiato i 105 anni compiuti da Maria Barone, nonnina della frazione di Balata di Baida. Nata il 31 gennaio del 1918 a Castellammare del Golfo, da Antonino Barone e Sebastiana Tartamella, seconda di 6 fratelli, Maria Barone ha tre figlie, 8 nipoti e 10 pronipoti che l’hanno festeggiata oggi. Maria Barone è la cittadina più anziana di Castellammare del Golfo poichè l’1 gennaio, a 14 giorni dai 109 anni, è deceduta Caterina Navarra, altra ultracentenaria della cittadina dove i compleanni secolari sono stati frequenti. Quella di Maria Barone è una famiglia molto longeva poichè anche la mamma ed il fratello festeggiarono oltre 100 anni.