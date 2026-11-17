Tutela dell'ambiente e memoria civile a Palermo

Ambiente, memoria civile e rigenerazione urbana si intrecciano a Palermo per celebrare la Giornata Nazionale degli Alberi. In occasione della ricorrenza istituita dalla Legge 10 del 2013, la Fondazione Federico II, l’Assemblea Regionale Siciliana e la Fondazione Giovanni Falcone — su iniziativa del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e con il contributo di Maria Falcone e del Comune di Palermo — promuovono due giornate dedicate alla tutela del patrimonio arboreo e alla cultura della sostenibilità, in programma il 21 e il 24 novembre. Gli appuntamenti rientrano nelle celebrazioni per i trent’anni di attività del Complesso Monumentale del Palazzo Reale e si affiancano alla storica Festa dell’Albero di Legambiente, alla campagna nazionale “Dove sono gli alberi?” e al progetto “Un albero per il futuro” del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità.

Il 21 novembre ai Giardini Reali arriva l’Albero della Pace

Il primo appuntamento è fissato per sabato 21 novembre alle ore 10 all’interno dei Giardini Reali di Palazzo Reale, dove verrà messo a dimora un esemplare di Ginkgo biloba. Considerato un vero e proprio fossile vivente con origini che risalgono a 250 milioni di anni fa nel Permiano, questo albero è noto in tutto il mondo come l’Albero della Pace: sei esemplari sopravvissero infatti all’esplosione della bomba atomica sganciata su Hiroshima il 6 agosto 1945, continuando a vegetare proprio dove sorgeva una scuola. Al termine della piantumazione, i partecipanti prenderanno parte a un esclusivo itinerario botanico nei Giardini Reali guidato da Manlio Speciale, curatore dell’Orto Botanico di Palermo.

Il 24 novembre a Villa Bonanno la talea dell’Albero Falcone

La seconda giornata si terrà martedì 24 novembre alle ore 11 a Villa Bonanno, in piazza della Vittoria, proprio di fronte alla sede della Fondazione Federico II. In collaborazione con il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, alla presenza di Maria Falcone, di studenti, cittadini e dei rappresentanti delle istituzioni, verranno messi a dimora alcuni esemplari di Platano e una talea dell’Albero Falcone. L’esemplare deriva direttamente dalle gemme prelevate dal celebre Ficus macrophylla di via Notarbartolo, riprodotte in laboratorio dai Carabinieri del Centro Nazionale per la Biodiversità Forestale di Pieve Santo Stefano.

Il Bosco diffuso della Legalità e la sfida climatica

L’innesto di Villa Bonanno si inserisce nel progetto nazionale volto a creare un “Bosco diffuso della Legalità” che unisce idealmente piazze, scuole e istituzioni in tutta Italia, mantenendo viva l’eredità morale del giudice Giovanni Falcone nelle nuove generazioni. Attraverso questi due gesti simbolici, la Fondazione Federico II richiama inoltre l’importanza dell’applicazione concreta della Legge 10/2013 — dall’obbligo di piantare un albero per ogni neonato nei Comuni sopra i 15 mila abitanti fino al bilancio arboreo e alla tutela dei boschi vetusti — per contrastare le ondate di calore, il consumo di suolo e la crisi climatica nelle aree urbane.