Scarpinato: "Gesto simbolico, ma significativo"

Anche quest’anno, in occasione della Giornata internazionale della donna, domenica 8 marzo, la Regione Siciliana aderisce all’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, offrendo alle donne l’ingresso gratuito nei musei, nei parchi archeologici e nei luoghi storici dell’Isola. Un appuntamento che unisce il valore simbolico della ricorrenza alla valorizzazione del patrimonio culturale siciliano. L’iniziativa, promossa dall’assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana, punta infatti a trasformare la giornata dell’8 marzo in un’occasione di partecipazione e scoperta. Le visitatrici potranno accedere gratuitamente ai principali siti culturali regionali, riscoprendo musei, aree archeologiche e complessi monumentali che raccontano la storia millenaria della Sicilia. Un modo per avvicinare un pubblico sempre più ampio al patrimonio artistico dell’Isola e favorire una fruizione più inclusiva dei luoghi della cultura.

Scarpinato: “Occasione per ammirare le bellezze dell’Isola”

“Si tratta di un gesto simbolico, ma significativo – spiega l’assessore Francesco Paolo Scarpinato – perché finalizzato a promuovere una più ampia riflessione sull’importanza dell’8 marzo. Offrire una giornata di ingressi gratuiti alle donne nei luoghi della cultura significa dare loro un’opportunità in più per conoscere e ammirare le nostre straordinarie bellezze, nel segno della partecipazione e della condivisione”.

L’iniziativa si inserisce nella tradizione promossa dal Ministero della Cultura, che negli anni ha incoraggiato musei e siti archeologici a dedicare la giornata dell’8 marzo ad attività e momenti di riflessione sul ruolo delle donne nella società e nella storia.

Anche in Sicilia l’obiettivo è favorire una fruizione sempre più ampia e partecipata dei beni culturali, rafforzando il legame tra cittadini e patrimonio storico e artistico.