Si celebra anche a Palermo la festa della Repubblica con la consegna di onoreficienze importanti a donne e uomini di ieri e di oggi. E’ lungo l’elenco delle consegne che avvengono oggi e fra queste una è particolarmente sentita dalla famiglia dell’uomo che riceve questo onore alla memoria

La medaglia al nonno del vice Presidente della Reset

“Oggi 2 Giugno, festa della Repubblica, finalmente dopo 78 anni verrà consegnata la medaglia d’onore alla memoria di un giovane uomo, Antonino Lipari “partito in guerra e mai più tornato” dice la nipote, Paola D’Arpa, oggi vice Presidente della Reset e moglie di Totò Lentini, sempre vicina alle istituzioni.







La nipote ha voluto ricostruire gli anni della deportazione del nonno mai conosciuto e chiesto che gli venisse riconosciuto il sacrificio fatto per la Patria. Fiera della storia della sua famiglia ringrazia la Presidenza del Consiglio per tale riconoscimento consapevole del sacrificio di tanti uomini che hanno dato la vita per l’Italia e per la nascita della democrazia nel nostro stato.

Festa Della Repubblica 2 giugno 2023

Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica

Commendatore

Dott. Giovanni Ilarda Procuratore Generale della Repubblica in quiescenza

Dott. Ugo Palazzo Consulente presso la Direzione Generale dell’ISMETT

Ufficiale

Sig. Attilio Albergoni Dipendente in quiescenza dell’Archivio Storico del Comune di Palermo

Sig. Vincenzo Miccoli Presidente dell’Ass.ne Naz.le Finanzieri d’Italia di Bagheria

Cavaliere

Dott. Roberto Asaro Dirigente della Polizia di Stato in quiescenza

Dott. Maurizio La Rocca Comm. Capo della Polizia di Stato in quiescenza

Ten.Col. E.I. Gaspare Di Pasquale Ufficiale dell’Esercito Italiano

Primo Luog.te E.I. Antonino Lo Presti Sottoufficiale dell’Esercito Italiano

Magg. Biagio Alessandro Giardina Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri

Sott.Ten. C.S. Salvatore Corselli Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri

Luog.te C.S. Giuseppe Cimò Sottoufficiale dell’Arma dei Carabinieri

Luog.te Michele Coscia Sottoufficiale dell’Arma dei Carabinieri

Luog.te C.S. Antonio D’Orazio Sottoufficiale dell’Arma dei Carabinieri

Luog.te Giuseppe Munafò Sottoufficiale dell’Arma dei Carabinieri

Luog.te Vincenzo Pizzurro Sottoufficiale dell’Arma dei Carabinieri

Luog.te Eligio Quaranta Sottoufficiale dell’Arma dei Carabinieri

M.llo Magg. Massimiliano Genovese Sottoufficiale dell’Arma dei Carabinieri

Brig. Capo Francesco Blandino Sottoufficiale dell’Arma dei Carabinieri

Luog.te C.S. Pasquale Magliocca Sottoufficiale della Guardia di Finanza

Ing. Francesco Fazzari Dirigente in pensione dei Vigili del Fuoco

Prof. Domenico Buccheri Docente di religione

Maestro Nicolò Giuliano Ceramista

Sig. Filippo Lo Bue Impiegato

Maestro Antonino Trovato Musicista

Dott. Salvino Marcello Vitaliti Medico Chirurgo

Medaglie d’onore

Alla memoria di cittadini italiani, militari e civili, che dopo la proclamazione dell’armistizio di Cassibile l’8 settembre 1943 rifiutandosi di aderire alla Repubblica Sociale Italiana sono stati deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra:

Antonino GUTTUSO, nato a Bagheria il 18 aprile 1919 e deceduto l’8 luglio 1994.

Mariano PUCCIO, nato a Capaci il 2 giugno 1921 e deceduto il 9 febbraio 1990.

Francesco RINELLA, nato a San Mauro Castelverde (PA) il 22 marzo 1918 e deceduto nel 1994

Baldassare ETERNO, nato a Alcamo (TP) il 12 novembre 1917 e deceduto il 24 gennaio 1987.

Antonino LIPARI, nato a Monreale il 6 novembre 1913 e deceduto nel 1952.

Onorificenza di “Vittima del terrorismo”

1° Caporal Maggiore Scelto Alessandro La Vardera

Caporal Maggiore Capo Danilo Prestigiacomo