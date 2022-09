dal 9 all'11 settembre al parco villa filippina

Prende il via domani la Festa dell’Unità al Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) a Palermo.

Per tre giorni, fino all’11 settembre, si alterneranno dibattiti, spettacoli e momenti di intrattenimento anche per i più piccoli. A seguire il programma e gli ospiti.

Venerdì 9 settembre

L’apertura dei cancelli è prevista alle ore 17. Alla stessa ora, sul palco Grande, la “Conferenza delle donne democratiche”. Si discuterà della doppia preferenza di genere e i dei diritti delle donne che non possono più attendere con Adriana Palmeri, candidata al Senato della Repubblica e Milena Gentile, candidata alla Camera dei Deputati. Intervengono: Egle Palazzolo, Giornalista e scrittrice; Francesca Lo Nigro, ex dirigente scolastico Scuola Primaria Gabelli; Caterina Altamore, responsabile dipartimento scuola PD Sicilia.

Alle 19, ancora sul palco Grande, il dibattito su “Le attività produttive”, coordinato da Elvira Terranova.

Si discuterà insieme a Annamaria Furlan, capolista del PD al Senato della Repubblica; Rosario Filoramo, Segretario provinciale PD di Palermo e candidato al Senato della Repubblica; Pippo Glorioso, Segretario Provinciale CNA Palermo; Filippo Parrino, Presidente regionale Legacoop Sicilia; Riccardo Botta, dottore in giurisprudenza.

All’iniziativa interverrà la candidata alla Presidenza della Regione siciliana Caterina Chinnici.

Sabato 10 settembre

Sabato 10 settembre, alle 18, sul palco Grande, incontro su “Regione Sicilia”: i Segretari e le Segretarie dei circoli di Palermo e provincia intervistano i Candidati e le Candidate del PD all’Assemblea Regionale.

Alle 20.45, sempre sul palco Grande, il giornalista Antonio Fraschilla intervista Peppe Provenzano, vicesegretario nazionale del PD e capolista alla Camera dei Deputati.

Domenica 11 settembre

Domenica 11 settembre, alle 17.30, sul palco Grande, incontro “Che succede al Comune di Palermo?”, con Rosario Arculeo (capogruppo PD al Comune di Palermo), Giuseppe Lupo (consigliere comunale), Fabio Giambrone (consigliere comunale), Marcello Longo (presidente Ottava Circoscrizione di Palermo) e Franco Miceli (consigliere comunale).

Modera Lucia Bonaffino, responsabile del dipartimento scuola Pd Palermo.

Alle 19 sempre sul palco Grande si discuterà su “Un’agenda sociale per l’Italia. Le proposte del PD”.

Modera Attilio Licciardi (coordinatore segreteria PD di Palermo). Intervengono Teresa Piccione (candidata alla Camera), Erasmo Palazzotto (candidato alla Camera), Gandolfo Librizzi (candidato al Senato), Mario Ridulfo (segretario Camera del Lavoro Cgil di Palermo).

Le attività collaterali

Durante la tre giorni di Festa dell’Unità, tante le attività collaterali proposte.

Sarà presenta al Parco Villa Filippina un’area ristoro. Il 10 settembre, dalle 9 alle 14, il mercato dei produttori siciliani. Dalle 10 alle 22 la Fiera del vintage e artigianato e laboratori per bambini, l’appuntamento si ripeterà l’11 settembre alla stessa ora.

Ancora il 10 settembre, dalle 20 alle 24, l’evento astronomico “Blackout 3.0”, visite al Planetario e osservazioni al telescopio. Tutte le serate si concluderanno con musica live e dj set.