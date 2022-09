Sostituirà Antonio Le Donne

Raimondo Liotta è il nuovo segretario generale del Comune di Palermo. Con una nota firmata il 6 settembre 2022, il sindaco Roberto Lagalla ha individuato il profilo da inserire in una delle posizioni apicali della pubblica amministrazione. Il dirigente, classe 62′, sarà chiamato a sostituire Antonio Le Donne, figura che ha affiancato Leoluca Orlando nella scorsa consiliatura.

Il curriculum di Raimondo Liotta

Nato a Camporeale, comune in provincia di Palermo, Liotta ha ricoperto il ruolo di segretario generale a Caltanissetta a con un incarico di reggenza a tempo pieno. Un profilo, si legge nel documento firmato dal sindaco, scelto fra i 23 candidati che avevano fatto richiesta per le “notevoli competenze tecnico-giuridiche e gestionali, confacenti alle esigenze di questo ente”.

Laureato in giurisprudenza, Liotta possiede una certa esperienza nella gestione della macchina amministrativa. Risulta infatti iscritto nell’albo nazionale apposito già dal 2010. Il dirigente ha ricoperto lo stesso incarico, oltre che a Caltanissetta, anche a Trapani, Agrigento, Termini Imerese, Carini, Favignana e Castellamare del Golfo. Ora arriva per lui la nomina da segretario generale nel capoluogo siciliano. Un incarico non facile, vista l’enorme mole di atti da votare e la difficoltà degli stessi.

Si rinnova la classe dirigente del Comune

Una nomina, quella di Raimondo Liotta, a cui ne dovranno seguire altre. C’è attesa infatti per i cambi al vertice in posizioni strategiche della pubblica amministrazione. Ad iniziare dalla guida della polizia municipale, oggi ricoperta dall’ex vice di Vincenzo Messina, ovvero Margherita Amato. Un incarico al momento conferito ad interim lo scorso 27 luglio. Tra i ruoli da rinnovare anche quello relativo al dipartimento di Protezione Civile del Comune di Palermo, fortemente coinvolto in diversi cantieri in città, come quello dell’area del Papireto.