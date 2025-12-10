Intervenire sul traffico di Palermo nel periodo natalizio cercando di contenerlo e abituare il palermitano all’uso del mezzo pubblico come soluzione che evita i lunghi giri in auto, il traffico incolonnato e lo stress che ne consegue. L’uso del mezzo pubblico, in questi casi, può essere risolutivo, almeno in alcune aree della città a partire dal centro.

Il prezzo politico dell’autobus per le feste

Nasce con questo scopo la nuova promozione di Amat. Su indicazione del sindaco Lagalla – per favorire l’utilizzo del trasporto pubblico ed anche per snellire la circolazione stradale in questo periodo di festività – da oggi e fino a tutto il 6 gennaio l’Azienda di via Roccazzo propone l’abbonamento “Promo Natalizio” al costo di 10 euro e valido su tutte le linee bus e tram.

L’abbonamento acquistabile solo attraverso i canali digitali

Altro scopo dell’iniziativa quello di abituare la clientela ad utlizzare i sistemi digitali e dematerializzare biglietti e abbonamenti. Questo speciale abbonamento, infatti, sarà acquistabile esclusivamente con l’utilizzo delle app MyAMAT e Palermobilità.

Il sindaco Roberto Lagalla

“Abbiamo richiesto ad AMAT di introdurre una misura straordinaria per agevolare gli spostamenti durante le festività e rendere più fluida la mobilità cittadina. Questa promozione va nella direzione di sostenere il trasporto pubblico, ridurre il traffico e favorire una fruizione più ordinata e sostenibile della città. Ringrazio AMAT per la disponibilità e l’impegno nel mettere in campo un’iniziativa utile e concreta per i cittadini”.

Il Presidente di Amat Giuseppe Mistretta

“L’iniziativa, che raccoglie una precisa indicazione dell’amministrazione – ha detto Giuseppe Mistretta presidente di Amat – punta a incentivare cittadini e visitatori ad utilizzare i mezzi pubblici potenziati nella loro frequenza specialmente in questo periodo festivo con l’obiettivo di preferirli all’auto privata che potrà anche essere lasciata nei parcheggi di interscambio gratuiti di piazzale Francia e Lennon e alla Stazione Notarbartolo (Lavagnini). Siamo certi che anche questa iniziativa sarà accolta favorevolmente da tutti i cittadini”.