Cambia la viabilità. Niente alcolici in bottiglia e tavolini all'aperto



E’ il giorno del 399° Festino di Santa Rosalia. Proseguono i preparativi nell’area del Cassaro in vista del corteo del carro trionfale lungo corso Vittorio Emanuele che, come da tradizione, inizierà intorno alle 21. Tema di quest’anno, come è noto, è il sogno: quello di Girolama La Gattuta ma anche, in chiave più moderna, quello dei palermitani. Una struttura mobile di nove metri di altezza e dodici di lunghezza nella quale, quest’anno, la statua di Santa Rosalia (già utilizzata nel 2017) sarà posta in basso, così come avrebbe voluto fratel Biagio Conte.

Ultimi preparativi sul carro ispirato a fratel Biagio

E’ stato proprio il missionario laico ad ispirare il carro trionfale di quest’anno. “Quando Fratello Biagio era quasi al termine del suo cammino terreno ha espresso il desiderio che la Santa ritornasse vicina alla gente – ha ricordato Don Pino Vitrano, responsabile della “Missione Speranza e Carità” -. Perché Rosalia è sempre stata una santa vicina ai palermitani e anche il carro deve dare questa dimensione di vita, vicinanza e partecipazione. La santità della vita di Rosalia e quello che dovrebbe essere il cammino di ognuno di noi non sono due cose distanti”. Il carro è stato progettato da Filippo Sapienza, Fabrizio Lupo e, appunto, fratel Biagio Conte. Come da tradizione, il carro attraverserà il Cassaro per raggiungere Porta Felice e dare così il via ai tradizionali giochi d’artificio. La struttura è stata lavorata e smontata in via dei Decollati, nei locali della missione Speranza e Carità, e trasportata nei pressi di Palazzo dei Normanni, dove è stata riassemblata.

Santa Rosalia in mezzo alla sua gente e non, come è sempre accaduto, in una posizione apicale sul carro trionfale. Un elemento che caratterizza il Festino di quest’anno. Edizione che apre, fra l’altro, le porte all’anno giubilare che porterà alla 400^ manifestazione religiosa che si terrà nel 2024. Con riguardo all’evento odierno, non mancheranno altri momenti particolari. Come quello che riguarda il ricordo sia di fratel Biagio Conte ma anche quello di Don Pino Puglisi, di cui si celebra il trentennale dalla sua morte. A tal proposito, al Foro Italico saranno proiettati le immagini del prete ucciso dalla mafia e del fondatore della missione Speranza e Carità.

Le regole per il Festino: le regole per cittadini e locali

Un evento per il quale il Comune di Palermo ha predisposto un adeguato piano di sicurezza. Due, in particolare, le ordinanze sindacali. Il primo provvedimento è l’ordinanza sindacale 126 del 10 luglio. Documento nel quale il sindaco Roberto Lagalla ha stabilito “il divieto di commercializzare bevande superalcoliche e la vendita di bevande in contenitori di vetro o di alluminio o plastica, solo dopo che le stesse siano state versate in bicchieri di carta. Tale divieto sarà valido dalle 8 del 14 luglio fino alle 6 del 15 luglio nelle seguenti strade: corso Vittorio Emanuele e zone limitrofe, piazza Marina, via Cala, foro Umberto I, zona piazza Kalsa, via Lincoln, zona Stazione Centrale, piazza Sant’Erasmo, piazza Fonderia, piazza Caracciolo e zone limitrofe, piazza Sant’Anna e zone limitrofe, via Maqueda e zone limitrofe”. Previsioni anche sul fronte della pulizia della strade durante e dopo l’evento. A tal proposito, il sindaco ha disposto “il posizionamento di appositi carrellati, nelle suddette aree, per il conferimento di eventuali bottiglie e lattine, portate al seguito dalla popolazione cittadina che in massa parteciperà all’evento”. Inoltre, alla fine dell’evento, il primo cittadino ha intimato a Rap di eseguire “un apposito servizio di ripulitura delle strade”.

La seconda ordinanza è la 135 del 13 luglio 2023. Un atto che disciplina la sospensione temporanea delle concessioni di suolo pubblico rilasciate agli esercizi commerciali. Le attività dovranno spostare tutti gli elementi di arredo, pedane e dehors dalle 18 del 13 luglio fino alle 24 del 15 luglio in corso Vittorio Emanuele nel tratto fra piazza del Parlamento a Foro Umberto I; e dalle 18 del 14 luglio fino alle 24 del 15 luglio su via Maqueda, nel tratto compreso fra piazza Verdi e piazza Villena. Inoltre, il personale comunale del Dipartimento Verde e Giardini, il Coime e Rap saranno chiamati a spostare panchine, fioriere e cestini presenti su: piazza Parlamento, piazza della Vittoria, via Vittorio Emanuele, piazza Villena, piazza Marina, nel tratto di via Maqueda compreso fr piazza Verdi e piazza Villena, a piazza Kalsa e foro Umberto I, interessati dallo svolgimento del suddetto evento.

Come cambia la viabilità

Ordinanze precedute da altri due atti, ovvero le ordinanze 968 e 975 dell’Ufficio Mobilità. Secondo quanto previsto dall’ordinanza 968 del 7 luglio 2023 (integrata dall’ordinanza 975 del 10 luglio 2023) infatti, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta sulla carreggiata lato mare di Foro Umberto I, nel tratto compreso fra piazza Tumminello fino al semaforo di piazza Kalsa (dalle ore 00:00 del 10 luglio fino alle ore 00:00 del 12 luglio) e nel tratto compreso fra il semaforo di piazza Kalsa fino a via Cala (dalle 0:00 dell’11 luglio fino alle 00:00 del 12 luglio), fatta eccezione per i mezzi della società che sposterà i materiali necessari allo svolgimento del Festino. Inoltre, come previsto dall’ordinanza 975, viene istituito il divieto di sosta su Piazza Marina (lato ingresso Giardino Garibaldi), in particolare lato destro rispetto al senso di marcia, per consentire il posizionamento del palco.

Sarà inoltre prevista la chiusura al transito veicolare di tutte le strade e le piazze interessate dal passaggio del carro e dallo svolgimento della manifestazione religiosa dalle 14:00 del 14 luglio fino alle ore 3:00 del 15 luglio o comunque fino a cessate esigenze. Fatto che comporterà a sua volta la necessità di riaprire via Roma temporaneamente al passaggio dei mezzi. A tal proposito, il Comune di Palermo ha disposto la sospensione della Ztl diurna e della Ztl notturna dalle 08:00 del 14 luglio alle 6:00 del 16 luglio o comunque fino a cessate esigenze. Ciò, si legge nell’ordinanza integrativa, “per consentire alla cittadinanza di partecipare alle celebrazioni civili e religiose in onore di Santa Rosalia”.

Nel periodo compreso fra le ore 22:00 del 13 luglio e le 24:00 del 15 luglio, non sarà consentito l’utilizzo di monopattini o di biciclette elettriche all’interno del perimetro del centro storico della città di Palermo e lungo il percorso del carro di Santa Rosalia, dall’ingresso di porta Nuova a quello di porta Felice e su tutto l’arco di Foro Umberto I compreso fra Porta Felice stessa e via Lincoln. Le società di noleggio dovranno rimuovere i mezzi entro le medesime ore 22:00 del 13 luglio. Sono esclusi i monopattini e biciclette dei privati che potranno transitare fino alle ore 18:00 orario presunto di partenza dei cortei attesi nei giorni 14 e 15 luglio 2022. I proprietari dei mezzi “si faranno carico di non lasciare in sosta gli stessi lungo le strade interessate dallo svolgimento della manifestazione”.

Con particolare riferimento al 15 luglio, giorno della processione con partenza dalla Cattedrale, il Comune ha comunicato l’istituzione della chiusura al transito veicolare con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati e divieto di occupazione del suolo pubblico a vario titolo per consentire il passaggio della processione del seguente itinerario: Via Matteo Bonello, Via Vittorio Emanuele, Piazza Marina, Salita Partanna, Via Maqueda, Discesa dei Giovenchi, Piazza Sant’Onofrio, Via Panneria, Piazza Monte di Pietà, Via Judica, Via Gioiamia, Via Matteo Bonello.