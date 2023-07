La celebrazione della Santuzza

Mancano poche all’edizione numero 399 del Festino di Santa Rosalia. Un’edizione particolare che apre all’anno giubilare e che porterà al 400° anniversario delle celebrazioni dedicate alla patrona della città. Una Santuzza che, così come annunciato nei giorni scorsi, torna simbolicamente fra la sua gente attraverso il carro trionfale di quest’anno, realizzato da un team composito all’interno dei locali della Missione Speranza e Carità.







Il “sogno” di Biagio Conte e il carro

Opera ispirata al “sogno”, in tutti i sensi. Quello di Girolama La Gattuta, a livello iconografico, e quello di fratel Biagio Conte, con riguardo al carro. La struttura mobile nasce infatti da un’idea del missionario laico, che voleva Santa Rosalia posizionata in basso, vicino ai palermitani. Detto, fatto. Il carro è stato per l’occasione rinnovato rispetto allo scorso anno. Una mezzaluna con la statua di Santa Rosalia (già utilizzata nel 2017) posizionata nella parte inferiore e sopra la quale ci saranno delle nuvolette e degli angioletti.

Lorefice: “Liberiamo la città dalle pesti che la affliggono”

Un’edizione, la numero 399, importante sia per il mondo laico che per quello cattolico. Non solo per la scomparsa di fratel Biagio Conte, ma anche perchè ricorre il trentennale della morte di padre Pino Puglisi. Figure importanti per la città e che verranno omaggiate all’interno del percorso effettuato dal carro lungo il Cassaro. Personalità che l’arcivescovo Corrado Lorefice ricollega idealmente alla storia di Santa Rosalia. “Quest’anno abbiamo avuto la perdita “fisica” di un nostro eminente cittadino qual’era Biagio Conte. Un nostro fratello nella fede in Cristo. E ricorre anche il trentennale dell’uccisione di don Pino Puglisi. Una coincidenza che ci ricorda ancora di più qual’è la testimonianza di Santa Rosalia. La bellezza di questa donna che si rifugia nell’alto di monte Pellegrino, ma è capace di scendere nel momento in cui la città è aggredita dalla peste. Lo fa in quanto mossa dalla fede e da una relazione con quel Dio che vuole la città umana liberata da ogni peste, da ogni schiavitù e da ogni potere che la limita nella sua libertà”.

Il programma del Festino

Venerdì 14 luglio

Ore 7.30 Santa Messa Ore 9.30 Divina Liturgia Ortodossa presieduta da monsignor Juraj Stransky, arcivescovo ortodosso di Michalovce e Kosice Ore 16.30 Rosario e Litanie di Santa Rosalia Ore 17.00 Concerto delle campane della Cattedrale Ore 18.30 Santa Messa presieduta da monsignor Filippo Sarullo Ore 19.00 Solenni Vespri Pontificali Ore 21.00 Rosalia è sogno – Luce nella notte – INIZIO DEL CORTEO DEL CARRO TRIONFALE

Sabato 15 luglio

SOLENNITA’ DEL RITROVAMENTO DEL CORPO DI ROSALIA

Ore 8.00 Santa Messa Ore 10.30 Intrattenimento musicale sul sagrato della Cattedrale e giro per le vie del Centro Storico a cura della banda musicale “A. Marinuzzi” Ore 11.00 Solenne Santa Messa Pontificale presieduta dal cardinale Salvatore De Giorgi. Ore 17.00 Concerto delle Campane della Cattedrale Ore 19.00 Solenne Processione cittadina dell’Urna contenente le sacre reliquie di Santa Rosalia – Itinerario: corso Vittorio Emanuele, Quattro Canti, piazza Marina – Messaggio dell’Arcivescovo alla Città – Ritorno del corteo seguendo corso Vittorio Emanuele, Quattro Canti, via Maqueda, discesa dei Giovenchi, piazza Sant’Onofrio, via Panneria, piazza Monte di Pietà, via Judica, via Gioiamia, via Matteo Bonello e rientro in Cattedrale. Ore 23.00 Spettacolo pirotecnico nel sagrato della Cattedrale.

Come cambia la circolazione

L’Ufficio Mobilità ha emanato l’ordinanza integrativa che disciplinerà la gestione della circolazione dei mezzi nei giorni della festività religiosa del capoluogo siciliano.

Divieti di sosta al Foro Italico

Un documento che integra l’ordinanza 973 del 5 luglio 2017. Secondo quanto previsto dall’ordinanza 968 del 7 luglio 2023 (integrata dall’ordinanza 975 del 10 luglio 2023) infatti, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta sulla carreggiata lato mare di Foro Umberto I, nel tratto compreso fra piazza Tumminello fino al semaforo di piazza Kalsa (dalle ore 00:00 del 10 luglio fino alle ore 00:00 del 12 luglio) e nel tratto compreso fra il semaforo di piazza Kalsa fino a via Cala (dalle 0:00 dell’11 luglio fino alle 00:00 del 12 luglio), fatta eccezione per i mezzi della società che sposterà i materiali necessari allo svolgimento del Festino. Inoltre, come previsto dall’ordinanza 975, viene istituito il divieto di sosta su Piazza Marina (lato ingresso Giardino Garibaldi), in particolare lato destro rispetto al senso di marcia, per consentire il posizionamento del palco.

Sospensione parziale della Ztl

Sarà inoltre prevista la chiusura al transito veicolare di tutte le strade e le piazze interessate dal passaggio del carro e dallo svolgimento della manifestazione religiosa dalle 14:00 del 14 luglio fino alle ore 3:00 del 15 luglio o comunque fino a cessate esigenze. Fatto che comporterà a sua volta la necessità di riaprire via Roma temporaneamente al passaggio dei mezzi. A tal proposito, il Comune di Palermo ha disposto la sospensione della Ztl diurna e della Ztl notturna dalle 08:00 del 14 luglio alle 6:00 del 16 luglio o comunque fino a cessate esigenze. Ciò, si legge nell’ordinanza integrativa, “per consentire alla cittadinanza di partecipare alle celebrazioni civili e religiose in onore di Santa Rosalia”.

Chiusure per le prove degli artisti

Evento all’interno del quale ci saranno diverse esibizioni artistiche. A tal proposito, per permettere lo svolgimento delle prove generali a tutti gli artisti coinvolti, è stata disposta la chiusura al transito veicolare delle strade interessate dalle prove, in un tempo compreso dalle ore 22:00 del 13 luglio fino a cessate esigenze. Le aree in questione saranno delimitate mediante l’installazione di transenne posizionate dal personale dell’organizzazione. Nell’elenco rientrano via Vittorio Emanuele e via Butera.

Niente monopattini o biciclette elettriche

Nel periodo compreso fra le ore 22:00 del 13 luglio e le 24:00 del 15 luglio, non sarà consentito l’utilizzo di monopattini o di biciclette elettriche all’interno del perimetro del centro storico della città di Palermo e lungo il percorso del carro di Santa Rosalia, dall’ingresso di porta Nuova a quello di porta Felice e su tutto l’arco di Foro Umberto I compreso fra Porta Felice stessa e via Lincoln. Le società di noleggio dovranno rimuovere i mezzi entro le medesime ore 22:00 del 13 luglio.

Sono esclusi i monopattini e biciclette dei privati che potranno transitare fino alle ore 18:00 orario presunto di partenza dei cortei attesi nei giorni 14 e 15 luglio 2022. I proprietari dei mezzi “si faranno carico di non lasciare in sosta gli stessi lungo le strade interessate dallo svolgimento della manifestazione”.

Le strade chiuse per la processione del 15 luglio

Con particolare riferimento al 15 luglio, giorno della processione con partenza dalla Cattedrale, il Comune ha comunicato l’istituzione della chiusura al transito veicolare con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati e divieto di occupazione del suolo pubblico a vario titolo per consentire il passaggio della processione del seguente itinerario: Via Matteo Bonello, Via Vittorio Emanuele, Piazza Marina, Salita Partanna, Via Maqueda, Discesa dei Giovenchi, Piazza Sant’Onofrio, Via Panneria, Piazza Monte di Pietà, Via Judica, Via Gioiamia, Via Matteo Bonello.

Like this: Like Loading...