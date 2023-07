Domani la presentazione al palazzo arcivescovile

Il “sogno” di fratel Biagio prende forma. Ad una settimana di distanza dal 399° Festino di Palermo, si lavora alacremente nei locali della Missione Speranza e Carità di via dei Decollati per completare l’opera che, la sera del 14 luglio, attraverserà il Cassaro per raggiungere il Foro Italico. Una mezzaluna alla base della quale verrà collocata la statua della Santuzza, posizionata in basso in virtù del desiderio espresso dal missionario laico di riportare Santa Rosalia in mezzo alla sua gente, fra i palermitani. Per l’occasione, verrà utilizzata la statua modellata per l’edizione del Festino del 2017 che, in attesa di essere posizionata sul carro, risiede all’interno della chiesa dei Decollati.

Si lavora senza sosta, i tempi sono stretti

I tempi sono stretti. Due i team che si stanno occupando della realizzazione del carro del Festino. Da una parte c’è l’area degli artigiani che sta lavorando sulla scenografia in legno, ancora in fase di definizione e i cui lavori sono coordinati da Fabrizio Lupo, dall’altro c’è il team di ingegneri che si sta occupando della parte meccanica, già installata nello spiazzale della missione Speranza e Carità. A collaborare al progetto gli artigiani della struttura di via dei Decollati. L’idea è quella di terminare il carro entro l’ultimo giorno disponibile, per poi portarlo nei pressi della Cattedrale. Una sorta di “sorpresa alla città”, così come l’aveva definita qualche giorno fà lo stesso Fabrizio Lupo.

Le caratteristiche del carro

Già note, invece, le specifiche del carro. L’opera avrà una lunghezza di dieci metri e si svilupperà per nove metri in altezza e cinque di larghezza. La struttura si basa sull’idea avuta da fratel Biagio Conte lo scorso anno. Una sorta di mezzaluna con la statua della Santuzza posta in basso, al di sopra della quale vi saranno delle nuvole e degli angioletti. Opera ancora work in progress ma che si differenzierà, per caratteristiche e tema scelto, dal carro trionfale dello scorso anno, attualmente posizionato nei pressi di via Amari.

Un Festino ispirato al sogno

Un Festino che, come annunciato nelle scorse settimane, sarà ispirato al tema del “sogno”. C’è attesa sui dettagli, che verranno presentati nella tradizionale conferenza stampa che si terrà sabato 8 luglio presso il palazzo arcivescovile di Palermo alla presenza di monsignor Corrado Lorefice. Nell’appuntamento in calendario il prossimo 14 luglio, oltre al classico percorso ormai assodato, che si snoderà da Palazzo Reale, lungo Corso Vittorio Emanuele fino a raggiungere il Foro Italico, non mancheranno alcuni momenti particolari, come le esibizioni curate dal gruppo musicale del Teatro Massimo e dai ragazzi dell’Accademia delle Belle Arti.

Il momento dedicato a Biagio Conte e Pino Puglisi

Un momento particolare sarà dedicato al ricordo di due palermitani illustri, amati dalla città e dai suoi abitanti: Biagio Conte e padre Pino Puglisi. Figure importanti per la città, a cui nella sceneggiatura si rende omaggio in un momento nel quale si mirerà a riunire simbolicamente tutti i beati che hanno vissuto nella città di Palermo. In conclusione, il carro giungerà nei pressi del palchetto della Musica, dove si darà spazio alle tonalità liriche e musicali dell’orchestra del Teatro Massimo. Un momento che sarà chiuso dai classici giochi d’artificio al Foro Italico.