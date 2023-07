giunti più del doppio degli spettatori attesi

E’ stato un vero e proprio bagno di folla. Successo per il concertone di Radio Italia Live al Foro Italico di Palermo. Erano attese 44mila persone ma ad assistere al concerto sono stati quasi 100mila stipati sul prato e nei dintorni. Una folla festante davanti alla quale si sono esibiti artisti al vertice delle hit. Ad aprire è stata Levante e poi, via via, un crescendo fino a Ligabue.

Tre brani a testa per trentanove canzoni complessive. Numeri importanti per la kermesse che torna nel capoluogo siciliano che ha subito una vera e propria rivoluzione del traffico. Per l’occasione, infatti, strade chiuse e divieti nell’ampia zona limitrofa al palco.

Apre Levante, chiude Ligabue

A dare il via alla musica è stata Levante con Canzone d’Estate, Tikibombom e Vivo, a chiudere le note tipicamente rock di Luciano Ligabue con Happy Hour, Riderai e Urlando contro il cielo. Hits su hits quindi e – vista la lista dei brani – tutti i palati sono stati soddisfatti. Max Pezzali, ha messo in campo i classici Nord sud ovest est e Tieni il tempo, Paola & Chiara hanno fatto ballare il pubblico con Furore, Mare Caos e Vamos a Bailar. Diodato offre ai fan in visibilio Fai Rumore, brano con cui vinse Sanremo nel 2020.

Ecco quindi, la scaletta completa delle uscite che hanno mandato in estasi gli oltre 50mila

Levante

Canzone d’estate

Tikibombom

Vivo

Diodato

Occhiali da sole

Fai rumore

Che vita meravigliosa

Max Pezzali

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Nessun rimpianto

Sangiovanni

Fluo

Scossa

Farfalle

Marracash

Crazy Love

Importante

∞ Love

Paola & Chiara

Furore

Mare Caos

Vamos a bailar

Emma

Ogni volta è così

Mezzo mondo

Cercavo amore – Io sono bella

Rocco Hunt

Non litighiamo più

Un bacio all’improvviso

A un passo dalla luna

Boomdabash

Per un milione

L’unica cosa che vuoi

Lambada (feat. Paola & Chiara)

Mr. Rain

Fiori di Chernobyl

Supereroi

La fine del mondo feat. Sangiovanni

Blanco

Innamorato

Un briciolo di allegria

Lacrime di piombo

Irama e Rkomi

Hollywood

5 Gocce

Luna piena

Ligabue

Happy Hour

Riderai

Urlando contro il cielo.

Organizzato da Radio Italia e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Palermo e città metropolitana del capoluogo, l’evento è stati presentato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Nel backstage, a raccogliere le emozioni degli artisti la conduttrice Manola Moslehi mentre ad intercettare l’entusiasmo del pubblico la conduttrice Daniela Cappelletti. Anche quest’anno la sigla iniziale di Radio Italia Live – il concerto è stata eseguita dal vivo da Saturnino.

Dove è stato possibile vedere il concertone di Radio Italia

Il concertone non è solo uno spettacolo dal vivo ma è stato trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), e in streaming audio/video su radioitalia.it. Fruibile anche sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. Come sempre è stato un evento 100% social sulle pagine ufficiali di Radio Italia Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok. Hashtag ufficiale: #rilive. In diretta tv, dalle 20.40, in contemporanea su Sky Uno e in streaming su NOW (e disponibile on demand) e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).