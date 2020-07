Festino 2020, il programma degli appuntamenti religiosi

Redazione di

14/07/2020

Palermo festeggia la sua Patrona, Santa Rosalia. Ma ai tempi del Covid19, tutto cambia. Nessuna sfilata del Carro di Santa Rosalia lungo il Cassaro e niente processione con le reliquie della Santuzza – come affettuosamente la chiamano i palermitani – per le vie della città. Anche la Chiesa ha dovuto adeguarsi alle restrizioni dettate dalle norme anti contagio. I festeggiamenti religiosi per Santa Rosalia si terranno unicamente alla Cattedrale di Palermo. Dopo le messe celebrate stamane alle 7,30 ed alle 9 del mattino, un’altra nel pomeriggio alle ore 17. Alle 19, sul sagrato della cattedrale, l’intrattenimento musicale a cura del Corpo Bandistico Palermitano del maestro Massimo Vella. Alle 19,30, ancora sul sagrato, i solenni Vespri Pontificali presieduti da monsignor Corrado Lorefice, Arcivescovo Metropolita di Palermo, con la partecipazione del sindaco, Leoluca Orlando, delle Autorità civili e militari, del Capitolo Metropolitano, del Capitolo Palatino, del Clero e del Seminario Arcivescovile. Saranno presenti i rappresentanti delle Chiese cristiane e delle diverse religioni. Anima la Celebrazione il Coro della Cattedrale, diretto dal maestro Mauro Visconti. Al termine, Messaggio dell’Arcivescovo alla Città. La Cattedrale rimarrà aperta, così come domani, per la venerazione personale delle reliquie di S. Rosalia sino alle ore 23. Domani, solennità del ritrovamento del corpo di Santa Rosalia, tanti gli appuntamenti religiosi in programma, numerose le messe celebrate per dar modo a quanti più fedeli possibili di partecipare: alle 8, alle 9,30, alle 11, ed alle 17. Alle 16,45 invece, il concerto delle campane della cattedrale. Alle 18, sempre sul sagrato della cattedrale, l’intrattenimento musicale a cura del Corpo Bandistico Palermitano del maestro Massimo Vella. Alle 19, ancora sul sagrato, l’appuntamento più atteso, cioè la solenne messa pontificale con Benedizione Papale e annessa Indulgenza plenaria, presieduta dall’arcivescovo Lorefice e trasmessa in diretta su TV2000 canale 28, sky canale 157, tivùsat 18 ancora con la partecipazione del Sindaco, delle Autorità civili e militari, del Capitolo Metropolitano, del Capitolo Palatino, del Clero e del Seminario Arcivescovile. Anima la Celebrazione il Coro della Cattedrale, diretto dal maestro Mauro Visconti. Le Celebrazioni potranno essere seguite in diretta streaming su www.diocesipa.it, www.cattedrale.palermo.it. Ieri, in occasione dell’atto di affidamento della città a Santa Rosalia, tenutosi a Palazzo delle Aquile, l’arcivescovo Lorefice ha dichiarato: “Sarà un Festino diverso e penso che ci porti più ad una dimensione di interiorizzazione perché è dal profondo del cuore che dobbiamo eventualmente ripensare una città liberata da questa peste, da questa pandemia ma anche dalle sue conseguenze. E’ un momento in cui dobbiamo custodire una grande prossimità e lavorare insieme perché Rosalia ci chiede di continuare ad amare questa città, con i fatti, non con le parole. Il compito è arduo perché si tratta di una vera e propria ricostruzione ma pietra sopra pietra siamo tutti coinvolti. Penso che questo sia il messaggio che deve arrivare a tutti i cittadini, ognuno deve fare la sua parte a cominciare dalla prudenza che dobbiamo mettere in atto fino ad assumerci ogni responsabilità perché si possa venire fuori anche dalle conseguenze sociali ed economiche di questa pandemia“.

