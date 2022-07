il 15 luglio la processione dell'urna con le reliquie della santa

Prenderà il via domani il programma religioso del 398° Festino in onore di Santa Rosalia, Patrona di Palermo così come illustrato nei giorni scorsi da Mons. Filippo Sarullo, Parroco della Chiesa Cattedrale.

Molti gli appuntamenti in Cattedrale, mentre i fedeli si apprestano a vivere il Festino con la consueta partecipazione.

Il programma religioso culminerà nella processione delle reliquie della Santa che si terrà il 15 luglio.

Domenica 10 luglio

Ore 08.45 – 09.45 – 11.00: S. Messe.

Ore 11.00: Venerazione dell’icona Tabula Marturaniensis di S. Rosalia presso la Chiesa della Martorana in Palermo (Concattedrale di Piana degli Albanesi) a conclusione della Divina Liturgia presieduta dall’Arcivescovo Giorgio Demetrio Gallaro, Segretario del Dicastero per le Chiese Orientali e Amministratore Apostolico di Piana degli Albanesi.

Ore 17.00: Concerto delle campane della Cattedrale.

Ore 17.30: Offerta della cera da parte del Sindaco, delle Confraternite e dei fedeli alla Santuzza e deposizione della cera ai piedi di S. Rosalia. Partenza del Corteo da Palazzo delle Aquile, via Maqueda, corso Vittorio Emanuele, Cattedrale.

Ore 18.00: S. Messa presieduta da Mons. Filippo Sarullo. A seguire solenne rito di uscita dell’Urna argentea della Santa dalla Cappella. Anima la celebrazione il Coro S. Sebastiano della Polizia Municipale.

Ore 21.00: Concerto del Coro delle voci bianche del Conservatorio V. Bellini, diretto dal M° Antonio Sottile.

La Cattedrale rimane aperta per la venerazione personale delle reliquie di Santa Rosalia sino alle ore 24.00.

Lunedì 11 luglio

Ore 7.30: S. Messa.

Ore 17.00: Concerto delle campane della Cattedrale.

Ore 17.30: S. Rosario e Litanie di Santa Rosalia.

Ore 18.00: S. Messa presieduta da Don Lorenzo Tripoli, Parroco della Parrocchia Maria SS. del Perpetuo Soccorso – Altarello – in Palermo.

Ore 19.15: Presentazione del saggio di don Mario Torcivia: La Messa propria di santa Rosalia vergine palermitana (18 giugno 1695) e don Giovanni Battista Sidoti (Palermo, 1667 – Tokyo, 1714). Il contributo del prete palermitano per l’approvazione, da parte della Santa Sede, della Messa propria della Patrona di Palermo, celebrata per la prima volta, presente il Senato della Città, nella Chiesa Cattedrale, il 4 settembre 1695.

La Cattedrale rimane aperta per la venerazione personale delle reliquie di Santa Rosalia sino alle ore 23.00.

Martedì 12 luglio

Ore 7.30: S. Messa.

Ore 17: Concerto delle campane della Cattedrale.

Ore 17.30: S. Rosario e Litanie di Santa Rosalia.

Ore 18: S. Messa presieduta da Don Giuseppe Fricano, Parroco della Parrocchia S. Giorgio M. in Vicari.

Ore 18: L’Arcivescovo apre le porte – Incontro di fraternità con i rappresentanti delle religioni presso il Palazzo Arcivescovile.

Ore 19.30: Momento di preghiera a Piazza Monte di Pietà nei pressi della prima edicola votiva dedicata alla Santuzza.

Ore 21: Spettacolo del Teatro dei Pupi a cura della famiglia Argento, “Storia di Rosalia Santa, con musica, pupi e danza”.

La Cattedrale rimane aperta per la venerazione personale delle reliquie di Santa Rosalia sino alle ore 23.

Mercoledì 13 luglio

Ore 7.30: S. Messa.

Ore 11: S. Messa al Palazzo Municipale presieduta da Sua Ecc.za Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo, alla presenza del Sindaco, Prof. Roberto Lagalla, del Consiglio Comunale, delle Autorità civili e militari. Anima la celebrazione il Coro “S. Sebastiano” della Polizia Municipale di Palermo, diretto dal M° Serafina Sandovalli.

Ore 12: Tradizionale omaggio floreale dei Vigili del Fuoco alla statua di S. Rosalia, posta in cima al Palazzo delle Aquile, e suono festoso dei tamburi.

Ore 17: Concerto delle campane della Cattedrale.

Ore 17.30: S. Rosario e Litanie di Santa Rosalia.

Ore 18: S. Messa presieduta da Don Sergio Meli, Parroco della Parrocchia Maria SS. di Pompei – Bonagia – in Palermo.

Ore 21: Adorazione Eucaristica in Cattedrale animata dall’Ufficio diocesano di pastorale giovanile e vocazionale con la partecipazione dei Gruppi, Movimenti e Associazioni Laicali della Città.

Giovedì 14 luglio

Ore 7.30: S. Messa.

Ore 9.30 Divina Liturgia Ortodossa presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Juraj Stransky, Arcivescovo Ortodosso di Michalovce e Košice (Slovacchia) con la partecipazione delle comunità ortodosse di Palermo e la presenza di Sua Ecc.za Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo.

Ore 16.30: S. Rosario e Litanie di Santa Rosalia.

Ore 17: Concerto delle campane della Cattedrale.

Ore 17.05: S. Messa presieduta da Don Angelo Di Pasquale, Parroco della Parrocchia S. Carlo Borromeo in Palermo.

Ore 18.30: Intrattenimento musicale sul sagrato della Cattedrale e giro per le vie del Centro storico a cura del Corpo Bandistico Palermitano del M° Massimo Vella.

Ore 19: Solenni Vespri Pontificali presieduti da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo Metropolita di Palermo. Partecipano il Sindaco, Prof. Roberto Lagalla, le Autorità civili e militari, i Capitoli Metropolitano e Palatino, il Clero e il Seminario Arcivescovile. Anima la Celebrazione il Coro della Cattedrale, diretto dal M° Mauro Visconti.

La Cattedrale rimane aperta per la venerazione personale delle reliquie di Santa Rosalia sino alle ore 23.

Venerdì 15 luglio, solennità del ritrovamento del corpo di Santa Rosalia

Ore 08 – 09.30: S. Messe.

Ore 10.30: Intrattenimento musicale sul sagrato della Cattedrale e giro per le vie del Centro storico a cura del Corpo Bandistico Palermitano del M° Massimo Vella.

Ore 11: Solenne S. Messa Pontificale, con Benedizione Papale e annessa Indulgenza plenaria, presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo Metropolita di Palermo, con la partecipazione del Sindaco, delle Autorità civili e militari, del Capitolo Metropolitano, del Capitolo Palatino, del Clero e del Seminario Arcivescovile. Anima la Celebrazione il Coro della Cattedrale, diretto dal M° Mauro Visconti.

Ore 17: Concerto delle campane della Cattedrale.

Ore 17.30: S. Messa presieduta dal Ciantro del Capitolo della Cattedrale, Mons. Gino Lo Galbo.

Ore 19: Solenne Processione cittadina dell’Urna contenente le sacre reliquie di Santa Rosalia. Itinerario: corso Vittorio Emanuele, Quattro Canti (canto del Te Deum e affidamento alla Città), piazza Marina (accoglie la Santuzza il Coro delle voci bianche del Conservatorio V. Bellini) e Messaggio dell’Arcivescovo alla Città. Ritorno della processione per corso Vittorio Emanuele, Quattro Canti, via Maqueda, discesa dei Giovenchi, piazza S. Onofrio, via Panneria, piazza Monte di Pietà (sosta dinanzi alla prima edicola votiva dedicata alla Santuzza), via Judica, via Gioiamia, via M. Bonello e rientro in Cattedrale.

Segue l’Urna dall’uscita sino a piazza Marina il Complesso Bandistico “Cav. Michele Cascino” e al ritorno la Banda Musicale “A. Marinuzzi” – Città di Palermo dei Maestri Giovanni e Salvatore Bottino.

Ore 23: Spettacolo pirotecnico nel sagrato della Cattedrale.