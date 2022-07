l'accensione ieri sera, presente il sindaco

Tutto pronto a Palermo per il 398° Festino di Santa Rosalia.

Luminarie accese lungo il Cassaro









Ieri sera, lungo tutto il Cassaro, sono state accese le luminarie che domani accompagneranno il passaggio del carro di Santa Rosalia.

Lagalla: “Festino all’insegna della coralità”

“Luminarie che si vanno ad aggiungere a quelle accese lungo via Maqueda, grazie al sostegno della categoria dei commercianti. Anche queste luci dunque – commenta il sindaco Roberto Lagalla– rappresentano il tratto distintivo di questa 398esima edizione del Festino di Santa Rosalia, che fin dall’inizio è stata all’insegna della coralità”.

Il sindaco sul carro con due rappresentanti del mondo della sanità

Lagalla, che è intervenuto nel corso di una puntata di Talk Sicilia, il programma di approfondimento di BlogSicilia in onda sul nostro quotidiano online e su VideoRegione, ha confermato che sarà sul carro ad urlare “Viva Palermo e Santa Rosalia”, come tradizione vuole che faccia il primo cittadino. Ha anticipato, inoltre, che con lui ci saranno due rappresentanti del mondo della sanità. E così negli anni a seguire. Ogni anno sarà rappresentata una categoria.

Vietate le bevande superalcoliche nel centro storico

Nei giorni scorsi Lagalla ha firmato diverse ordinanze riguardanti i festeggiamenti in onore di Santa Rosalia in tema di mobilità e rifiuti ma non solo.

Superalcolici vietati al Festino di Santa Rosalia ed altri cambiamenti in arrivo per la durata dell’evento. Il sindaco ha firmato ieri l’ordinanza n. 92 che prevede il divieto di commercializzazione delle bevande superalcoliche per il 14 luglio fino alle 03 del mattino del 15 luglio nel cuore del capoluogo siciliano teatro della sfilata del carro della Santuzza.

Cosa prevede l’ordinanza

L’ordinanza prevede:

il divieto di commercializzare bevande superalcoliche;

che la vendita di bevande commercializzate in contenitori di vetro e di alluminio sia effettuata solo dopo che le stesse siano state versate in contenitori biodegradabili e compostabili;

che le bevande contenute in bottiglie di plastica vengano private del tappo. Tale divieto deve essere esteso a tutti gli esercenti pubblici, sia stanziali che ambulanti che operano nei sottoelencati siti e zone limitrofe:

Corso Vittorio Emanuele;

Piazza Marina;

Via Cala;

Foro Umberto I;

Zona Piazza Kalsa;

Via Lincoln;

Zona Stazione Centrale (Piazza Giulio Cesare);

Piazza Fonderia

Via Maqueda.

Il compito della Rap

Rap dovrà provvedere al posizionamento di specifici carrellati, nei siti individuati dalla stessa partecipata, per il conferimento di eventuali bottiglie e lattine portate al seguito dalla popolazione cittadina che parteciperà all’evento.

Tale servizio dovrà essere integrato con l’ausilio di altri veicoli della Rap il cui personale dovrà provvedere ripetutamente allo svuotamento dei predetti carrellati.

Sospensione concessione suolo pubblico

Inoltre, dalle 14 del 13 luglio fino alle 24 del 15 luglio, e comunque sino a cessate esigenze, il provvedimento ordina di sospendere temporaneamente le concessioni di suolo pubblico rilasciate agli esercizi commerciali, con lo spostamento di tutti gli elementi di arredo, eventuali pedane e dehors presenti su:

Corso Vittorio Emanuele nel tratto tra Piazza del Parlamento e Foro Umberto I e nel raggio di 100 mt. dall’intersezione di ciascuna via adducente a tale asse.

Altresì, dalle 09.30 del 14/07/22 e fino alle24.00 del 15/07/22, e comunque sino a cessata esigenza, si dovranno sospendere temporaneamente le concessioni di suolo pubblico rilasciate agli esercizi commerciali con lo spostamento di tutti gli elementi di arredo, delle eventuali pedane e dehors presenti su:

Infine, dalle 14 del 13/07/2022 e fino alle 24 del 15/07/2022, e comunque fino a cessata esigenza, si dovranno spostare le panchine, le fioriere e i cestini getta carta presenti su:

Via Maqueda da Piazza Sant’ Antonino fino all’altezza di Via Napoli e nel raggio di 100 mt. dall’intersezione di ciascuna via adducente a tale asse.

Altri provvedimenti

Si incarica il Come di provvedere allo spostamento delle panchine e al riposizionamento alla fine della manifestazione, e di rimuovere le barriere antiterrorismo presenti su Corso Vittorio Emanuele secondo le indicazione del Piano di Sicurezza redatto dalla Protezione Civile e in collaborazione con la stessa, e il riposizionamento al termine della manifestazione. Si incarica l’Area del Verde di provvedere allo spostamento delle fioriere e al loro riposizionamento alla fine della manifestazione. Si incarica la R.A.P. di provvedere allo spostamento dei cestini gettacarta e al loro riposizionamento alla fine della manifestazione.Maggiori dettagli nell’ordinanza n. 92 del 12/07/2022 pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Palermo alla voce Albo Pretorio.