Previste immediate attività di bonifica nelle aree interessate dalla processione

In occasione del 398° festino di Santa Rosalia, nell’area interessate dalle manifestazioni, quindi i quartieri del Cassaro e del Foro Italico, la Rap ha disposto delle attività propedeutiche e prevede di attivare gli interventi di pulizia post eventi già a partire dalle ore 4 del mattino di lunedì 15 luglio. Nello specifico nell’area dove è prevista la raccolta differenziata si posizioneranno entro la mattina di giovedì 14 luglio un centinaio di carrellati per il conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza partecipante all’evento per limitare, al massimo, l’abbandono di cartacce e quant’altro su strada, al fine di accelerare le attività di pulizia per restituire quanto prima le strade pulite al traffico veicolare e pedonale.

La mappa delle vie

Le vie coinvolte dalla distribuzione dei contenitori: via Lincoln (tra via Rao e via Foro Umberto I), via Roma (tra discesa dei Giudici e Piazza San Domenico), Foro Umberto I; piazza Kalsa angolo Foro Umberto I, via Porto Salvo, via Mura della Lupa, piazza Capitaneria di Porto, via Cala, piazza Marina, piazza Santo Spirito. Dalle ore 14 di giovedì 14 luglio saranno schierate 7 squadre di cui: 2 che costantemente e ciclicamente effettueranno lo svuotamento dei carrellati, finché sarà possibile il transito; 3 che saranno dedicate allo spazzamento di tutto il percorso pedonale dove si svolgerà la manifestazione. Altre 2 squadre saranno dedicate alla rimozione degli ingombranti abbandonati nonché per intervenire “a chiamata” su richiesta degli organi di polizia.

Presidi nelle aree pedonali

Non mancheranno i presidi nelle vicinanze delle aree pedonali in via Antonio Ugo e a piazzetta della Pace, dove stazioneranno dei mezzi di grossa dimensione per i relativi travasi dei rifiuti dai mezzi piccoli satellitari a mezzi più grandi, o ancora al Foro Umberto I, angolo via Lincoln, e nei pressi di Porto Salvo. Questi ultimi due presidi saranno dedicati allo svuotamento dei carrellati su strada ed entreranno in azione nel momento in cui sarà interdetta a vario titolo la circolazione, dalle ore 20 del 14 luglio alle ore 4 dell’indomani. In campo a chiusura della manifestazione, il 15 luglio, entreranno in azione tra operai dello spazzamento, della raccolta differenziata e del ritiro ingombranti un’ottantina di operatori aziendali con almeno 3 spazzatrici con la supervisione dei responsabili dei servizi.

Gli itinerari fuori dal centro

Per i restanti itinerari, al di fuori del centro storico, la dirigenza Rap sta provvedendo all’emissione di opportuni ordini di servizio per garantire, visto che trattasi di giorno festivo, il massimo del personale possibile di raccolta e di spazzamento. “L’obiettivo – spiega l’amministratore unico di Rap Girolamo Caruso – è quello di riconsegnare ai palermitani le vie coinvolte dal festino pulite già dalle prime ore del mattino. L’azienda, nonostante le notorie carenze di personale, è vicina alla città e con grande sforzo, con i mezzi e uomini disponibili che, come sempre, daranno il massimo, è certa di potere raggiungere gli obiettivi previsti dal programma in modo da onorare la Santuzza”.