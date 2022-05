Kit per i cittadini e riorganizzazione del servizio

Da una parte il grande risultato per il record della raccolta differenziata dei rifiuti che ad aprile ha raggiunto il picco del 77 per cento. Dall’altra l’amara realtà di una città che soffre ancora del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, con micro discariche sparse ovunque. E’ una lotta su un doppio binario quella che sta mettendo in campo la Dusty a Partinico, la ditta che dallo scorso febbraio ha in gestione il servizio di raccolta dei rifiuti per i prossimi 7 anni: il potenziamento dei servizi ma la lotta anche agli sporcaccioni.

Il nuovo piano

Ad essere stato presentato il nuovo piano di raccolta che rispetto al passato prevede una serie di miglioramenti: la riorganizzazione del servizio di raccolta e fornitura dei kit per la differenziata, l’attenzione all’igiene ambientale nelle arterie urbane con spazzamenti, ed infine l’educazione ambientale nelle scuole e la programmazione di campagne di comunicazione e sensibilizzazione rivolte agli utenti. “Sin dal suo inizio a febbraio scorso, la nuova avventura Dusty nel territorio partinicese – afferma Vito Di Giovanni, direttore dell’unità territoriale Dusty di Partinico – è partita mettendo il massimo impegno e la migliore qualità nello svolgimento dei servizi adeguati alle esigenze dei cittadini, al contempo in linea con il capitolato d’appalto”.

La discariche abusive

Ancora sono tante, troppe le micro discariche abusive. Nonostante il potenziamento del servizio si registrano abbandoni diffusi di rifiuti, dal centro storico alle periferie. L’associazione ambientalista del Patto per la salute proprio in questi giorni aveva denunciato la presenza di rifiuti abbandonati nei pressi del mercato ortofrutticolo e nella centralissima piazza Verdi.

Altri servizi non da capitolato

“Stiamo dialogando con l’impresa – ha evidenziato dal suo canto una delle commissarie prefettizie del Comune, Isabella Giusto – per trovare il punto di raccordo per quei servizi non previsti nel capitolato che lasciano scoperte alcune competenze. Inoltre, per dare continuità al lavoro svolto sinora, non appena sarà approvato il bilancio comunale, presenteremo il regolamento Tari con le nuove tariffe che consentirà ai cittadini di avvalersi di alcuni sgravi, come ad esempio quelli derivanti dal compostaggio domestico”.