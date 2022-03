I rifiuti non separati correttamente non saranno ritirati

Con l’avvento di una nuova gestione cambiano anche le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti in tre paesi della provincia palermitana, vale a dire Partinico, Borgetto e Santa Flavia. L’errata separazione del rifiuto non permetterà il ritiro del sacchetto davanti le porte di casa e l’irregolarità verrà segnalata da un bollino rosso. Almeno per ora. Scattano anche controlli serrati sull’abbandono della spazzatura. Il servizio sarà svolto in orario notturno e quindi cambiano anche in parte gli orari di conferimento.

Il nuovo gestore

Il nuovo gestore è subentrato lo scorso 1 febbraio: si tratta della Dusty srl che ha vinto l’appalto per i prossimi 7 anni in questi tre comuni della provincia palermitana per un ammontare di circa 60 milioni di euro (il lotto prevede anche altri 3 comuni dove ancora non si è partiti a pieno regime, ndr). Specie a Partinico e Borgetto negli anni passati ci sono stati momenti davvero difficili legati all’emergenza rifiuti. Ora la speranza è che non si ripiombi più in quell’incubo.

Le nuove regole

Anzitutto a partire da oggi i rifiuti non conformi saranno etichettati con il “bollino rosso” e non saranno ritirati dagli operatori. Ad essere entrato in vigore il nuovo calendario di raccolta differenziata “porta a porta”. L’umido sarà raccolto il lunedì, mercoledì e venerdì; l’indifferenziato il martedì, mentre il giovedì sarà la volta di carta e cartone; il mercoledì vetro e lattine ed infine il sabato la plastica. Solo per le utenze non domestiche ci sarà il ritiro di carta e cartone lunedì, mercoledì e venerdì.

Le irregolarità che saranno sanzionate

I sacchetti non saranno ritirati sulla base di alcune irregolarità: se esposti nell’orario errato, quindi al di fuori dell’orario compreso tra le 20 e le 4 del mattino; se non rispettano le modalità di conferimento previste nel calendario settimanale (quali l’erronea frazione in base al giorno indicato); se riposti all’interno dei sacchi neri; se misti e non opportunamente separati, che prevedono frazioni riciclabili. In questi giorni si stanno consegnando ai cittadini i nuovi calendari.