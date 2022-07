L'ordinanza del sindaco Roberto Lagalla

A Palermo è tutto pronto per il 398° Festino di Santa Rosalia. Le celebrazioni sono in corso già da stamattina, attraverso gli eventi che fanno da corollario alla manifestazione. Il picco però si registrerà stasera, con la sfilata del carro tra le strade del Cassaro e il tradizionale momento dei giochi d’artificio. Eventi che i palermitani torneranno a vivere in presenza, dopo lo stop imposto dalla pandemia. Tanti gli spettatori attesi, fatto che rende necessaria una stretta regolamentazione dell’assetto della viabilità intercittadina.

Si celebra il Festino: strade chiuse e cambi della viabilità

Le restrizioni scaterranno alle ore 17 di giovedì 14 luglio e termineranno alle ore 3 di venerdì 15 luglio. Cambi alla viabilità imposti dall’ordinanza numero 854 dell’8 luglio 2022 firmata dal sindaco Roberto Lagalla. Documento che, per quanto riguarda la mobilità del centro, rimanda alle disposizioni di un’ordinanza del 2017. Le aree interessate saranno: piazza della Vittoria, intero tratto del lato di monte della piazza, sul prolungamento della via Cadorna e via Vittorio Emanuele, divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati; via Cadorna, obbligo si svolta a sinistra verso via del Bastione.

Inoltre via Tiro a Segno, tratto via Archirafi – corso dei Mille, senso unico di marcia in direzione corso dei Mille; via dello Spasimo, tratto compreso tra via S. Teresa, piazza della Vittoria allo Spasimo e via Evola, senso unico di marcia in direzione monte e divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati. Corso Calatafimi tratto compreso tra il Corso Alberto Amedeo e il Vicolo a Porta Nuova: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati dalle ore 14 del 13 luglio alle ore 24 del 15 luglio 2022.

Traffico rivoluzionato in centro

E ancora in via S. Teresa, tratto compreso tra piazza S. Teresa e via dello Spasimo, senso unico in direzione monte e divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati; via Butera, intero tratto, divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati; il tratto stradale di via Alloro, tratto compreso tra via Butera e Foro Umberto I, divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati; via Messina Marine in direzione Foro Umberto I, all’altezza di via Cappello obbligo di svolta a sinistra; via Lincoln all’angolo con il Foro Umberto I, divieto di sosta con rimozione coatta (a partire dalle 12 del 14 luglio) per consentire il posizionamento di una eventuale postazione della protezione civile; piazza capitaneria, intero tratto, divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati; piazza Santo Spirito, intera piazza, divieto di sosta con rimozione coatta.

Circolazione sospesa nel perimetro del centro storico

Lungo il percorso del “Carro” della via Vittorio Emanuele dall’ingresso di porta Nuova alla Porta Felice e del Foro Umberto Primo dalla Porta Felice fino all’intersezione con la via Lincoln, nel periodo compreso tra il 14 luglio fino alle 24 di giorno 15, sospensione della circolazione di tutti i monopattini e biciclette anche all’interno del perimetro del centro storico della città di Palermo.