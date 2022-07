tutti gli eventi

Con l’Alborata di stamattina, a cura della Fondazione Federico II, si è aperto a Palermo il 398° Festino di Santa Rosalia, patrona della città.

Si tratta di una iniziativa della Fondazione Federico II. Mentre il Carro trionfale sostava in attesa del Corteo serale, dall’alto del loggiato di Porta Nuova due declamatori, Salvo Piparo ed Egle Mazzamuto, hanno narrato gli eventi che portarono alla liberazione della peste. Presenti tanti cittadini, turisti e curiosi, autorità e rappresentanti delle istituzioni. Nel video le interviste a Patrizia Monterosso (direttore generale della Fondazione Federico II), Maurizio Carta (Ordinario di Urbanistica del Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo), Carmelo Galati (organizzatore di Cinema City).

Tutto pronto per la festa della Patrona

Ed è tutto pronto per la sfilata lungo il Cassaro, che si terrà questa sera, del Carro trionfale nell’ambito del 398° Festino di Santa Rosalia. Il Carro, che è stato svelato, si trova attualmente davanti Porta Nuova da dove raggiungerà Palazzo Reale per l’inizio dei festeggiamenti.

Un canto contro tutte le pestilenze

Il Festino di quest’anno, come ribadito in occasione della presentazione del programma dei festeggiamenti, tenutasi l’1 luglio al Palazzo Arcivescovile di Palermo, vuole essere “un canto contro tutte le pestilenze”.

Nove le tappe della tradizionale sfilata che si snoderà sul Cassaro. Partenza da Palazzo Reale, con conclusione all’interno dell’area di Porta Felice, dove il carro sosterà nei giorni successivi agli eventi del 14-15 luglio.

A porre fine ai festeggiamenti saranno i fuochi d’artificio, con inizio previsto un quarto d’ora dopo la mezzanotte. Coordinatore del comitato artistico dei festeggiamenti è Maurizio Carta.

Un’opera tra passato e futuro

Il Carro di quest’anno si pone come un’opera tra passato e futuro, come spiegato nei giorni scorsi dal rappresentante dalle maestranze Fabrizio Lupo. “Il germe di questo carro nasce dall’inquietudine, come successo nel 2019. Questo carro ha l’immagine di San Benedetto di Moro che indica il santuario. E’ un carro palcoscenico. Racconta la storia di Santa Rosalia. Non ha più le linee borboniche. Stiamo tornando indietro, ispirando l’opera ai mosaici. C’è una cosa che lega tutto ciò. Questo carro presenta ritratte alcune note di uno spartito musicale. Le note stampate sul carro sono tratte da “Peregrina sugnu”, canto scritto da Maiorana per il Festino”.

Il Festino torna in presenza dopo due anni

Un appuntamento, quello di stasera, particolarmente atteso dopo due anni di stop dovuto alla pandemia.

Sul sito internet del Comune di Palermo si legge: ” Da due anni il Festino è stato negato alla città nella sua forma tradizionale, per questo motivo l’idea del Festino di quest’anno è che il superamento della Pandemia venga festeggiato in musica, un “insieme” di partiture musicali che accompagnerà tutta la processione sfilando anche sul Carro Trionfale, una sinfonia salvifica che spazza via due anni di pesantezza, nella speranza che il mondo intero torni a incontrarsi e a mettere da parte i dissidi, i venti di nuovi disastri, di nuove guerre e nuove e vecchie pestilenze”.

Gli auguri ai palermitani del sindaco Lagalla

Il sindaco Lagalla ha voluto rivolgere i suoi auguri ai palermitani invitandoli, ancora una volta, alla prudenza: “La città si anima, prenderà corpo e vita nelle prossime ore, fino alla discesa del carro trionfale sul Cassaro per la serata del 14 e poi la processione solenne nella successiva giornata di venerdì 15.

E poi ci saranno tante iniziative culturali artistiche che animeranno il centro storico della città in questi giorni. Palermo vuole riprendere a gioire, sebbene con la necessaria prudenza e con l’attenzione che il momento richiede. È per questo che raccomando a tutti l’uso della mascherina di protezione per ridurre le possibilità del contagio da Covid19 che, purtroppo, stenta ad essere debellato, ma che per fortuna non determina più quelle condizioni di gravità che ha fatto registrare nel passato. Una particolare raccomandazione va ai soggetti più fragili e ai portatori di patologie croniche: ove non fossero presenti, potranno seguire momento per momento le celebrazioni e i festeggiamenti grazie alle varie dirette televisive. Auguri a tutti buon Festino”.

Gli appuntamenti religiosi in Cattedrale di oggi

