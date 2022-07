numerose le ordinanze del sindaco per i festeggiamenti in sicurezza

Sono entrate nel vivo ieri, con la messa a Palazzo delle Aquile, le celebrazioni per il 398° Festino di Santa Rosalia. Stasera l’appuntamento più atteso da palermitani e turisti: la sfilata del Carro trionfale della Santuzza, patrona di Palermo, lungo il Cassaro.

Domani invece, solennità di Santa Rosalia, la processione dell’urna contenente le reliquie della santa.

Sul sito del Comune di Palermo si legge: “Da due anni il Festino è stato negato alla città nella sua forma tradizionale, per questo motivo l’idea del Festino di quest’anno è che il superamento della Pandemia venga festeggiato in musica, un “insieme” di partiture musicali che accompagnerà tutta la processione sfilando anche sul Carro Trionfale, una sinfonia salvifica che spazza via due anni di pesantezza, nella speranza che il mondo intero torni a incontrarsi e a mettere da parte i dissidi, i venti di nuovi disastri, di nuove guerre e nuove e vecchie pestilenze”.

Gli auguri ai palermitani del sindaco Lagalla

Il sindaco Lagalla ha voluto rivolgere i suoi auguri ai palermitani invitandoli, ancora una volta, alla prudenza: “La città si anima, prenderà corpo e vita nelle prossime ore, fino alla discesa del carro trionfale sul Cassaro per la serata del 14 e poi la processione solenne nella successiva giornata di venerdì 15.

E poi ci saranno tante iniziative culturali artistiche che animeranno il centro storico della città in questi giorni. Palermo vuole riprendere a gioire, sebbene con la necessaria prudenza e con l’attenzione che il momento richiede. È per questo che raccomando a tutti l’uso della mascherina di protezione per ridurre le possibilità del contagio da Covid19 che, purtroppo, stenta ad essere debellato, ma che per fortuna non determina più quelle condizioni di gravità che ha fatto registrare nel passato. Una particolare raccomandazione va ai soggetti più fragili e ai portatori di patologie croniche: ove non fossero presenti, potranno seguire momento per momento le celebrazioni e i festeggiamenti grazie alle varie dirette televisive. Auguri a tutti buon Festino”.

Il corteo trionfale del Carro della Santuzza

Il tradizionale percorso del Carro della Santuzza lungo il Cassaro consta quest’anno di nove tappe.

Lo spettacolo prenderà il via alle 20:30 da Palazzo Reale-Porta Nuova. La Fanfara dei Bersaglieri, posizionata a piano Palazzo, suona l’inno di Mameli mentre Il Corteo degli angeli che hanno combattuto contro la pandemia esce da Palazzo Reale. I tamburinai davanti al Carro chiamano la gente accogliendo il corteo che si posiziona davanti al Carro. Una voce dal loggiato di Porta Nuova intona un canto di carrettiere alla fine del quale il Carro parte al suono dei Tamburinai che riprendono a suonare. Alle 21 l’arcivescovo Lorefice salirà sul Carro per benedire la statua della santa. Dopo il carro si sposterà verso la Cattedrale, dove sarà accolto da un organico di 160 elementi, con l’esibizione del Coro delle Voci Bianche, del Coro Arcobaleno, della Kids Orchestra e dalla Massimo Youth Orchestra della Fondazione Teatro Massimo. Proseguirà poi lungo Corso Vittorio Emanuele, per giungere ai Quattro Canti, dove il sindaco salirà sul Carro e come da tradizione griderà per tre volte “Viva Palermo e Santa Rosalia”. Il Carro, dove aver attraversato l’incrocio con via Roma, proseguirà lungo corso Vittorio Emanuele, ‘toccherà’ Porta Felice, sino ad arrivare infine nello slargo fuori le mura di Porta dei Greci a Piazza Kalsa dove resterà posizionato. I fuochi d’artificio partiranno alle 00.15 e porranno termine ai festeggiamenti.

Il programma religioso di oggi

Ore 7.30: S. Messa

Ore 9.30 Divina Liturgia Ortodossa presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Juraj Stransky, Arcivescovo Ortodosso di Michalovce e Košice (Slovacchia) con la partecipazione delle comunità ortodosse di Palermo e la presenza di Sua Ecc.za Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo.

Ore 16.30: S. Rosario e Litanie di Santa Rosalia.

Ore 17: Concerto delle campane della Cattedrale.

Ore 17.05: S. Messa presieduta da Don Angelo Di Pasquale, Parroco della Parrocchia S. Carlo Borromeo in Palermo.

Ore 18.30: Intrattenimento musicale sul sagrato della Cattedrale e giro per le vie del Centro storico a cura del Corpo Bandistico Palermitano del M° Massimo Vella.

Ore 19: Solenni Vespri Pontificali presieduti da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo Metropolita di Palermo. Partecipano il Sindaco, Prof. Roberto Lagalla, le Autorità civili e militari, i Capitoli Metropolitano e Palatino, il Clero e il Seminario Arcivescovile. Anima la Celebrazione il Coro della Cattedrale, diretto dal M° Mauro Visconti.

La Cattedrale rimane aperta per la venerazione personale delle reliquie di Santa Rosalia sino alle ore 23.

Vietate le bevande superalcoliche nel centro storico

Nei giorni scorsi Lagalla ha firmato diverse ordinanze riguardanti i festeggiamenti in onore di Santa Rosalia in tema di mobilità e rifiuti ma non solo.

Superalcolici vietati al Festino di Santa Rosalia ed altri cambiamenti in arrivo per la durata dell’evento. Il sindaco ha firmato l’ordinanza n. 92 che prevede il divieto di commercializzazione delle bevande superalcoliche per il 14 luglio fino alle 03 del mattino del 15 luglio nel cuore del capoluogo siciliano teatro della sfilata del carro della Santuzza.

Cosa prevede l’ordinanza

L’ordinanza prevede:

il divieto di commercializzare bevande superalcoliche;

che la vendita di bevande commercializzate in contenitori di vetro e di alluminio sia effettuata solo dopo che le stesse siano state versate in contenitori biodegradabili e compostabili;

che le bevande contenute in bottiglie di plastica vengano private del tappo. Tale divieto deve essere esteso a tutti gli esercenti pubblici, sia stanziali che ambulanti che operano nei sottoelencati siti e zone limitrofe:

Corso Vittorio Emanuele;

Piazza Marina;

Via Cala;

Foro Umberto I;

Zona Piazza Kalsa;

Via Lincoln;

Zona Stazione Centrale (Piazza Giulio Cesare);

Piazza Fonderia

Via Maqueda.

Il compito della Rap

Rap dovrà provvedere al posizionamento di specifici carrellati, nei siti individuati dalla stessa partecipata, per il conferimento di eventuali bottiglie e lattine portate al seguito dalla popolazione cittadina che parteciperà all’evento.

Tale servizio dovrà essere integrato con l’ausilio di altri veicoli della Rap il cui personale dovrà provvedere ripetutamente allo svuotamento dei predetti carrellati.

Sospensione concessione suolo pubblico

Inoltre, dalle 14 del 13 luglio fino alle 24 del 15 luglio, e comunque sino a cessate esigenze, il provvedimento ordina di sospendere temporaneamente le concessioni di suolo pubblico rilasciate agli esercizi commerciali, con lo spostamento di tutti gli elementi di arredo, eventuali pedane e dehors presenti su:

Corso Vittorio Emanuele nel tratto tra Piazza del Parlamento e Foro Umberto I e nel raggio di 100 mt. dall’intersezione di ciascuna via adducente a tale asse.

Altresì, dalle 09.30 del 14/07/22 e fino alle 24.00 del 15/07/22, e comunque sino a cessata esigenza, si dovranno sospendere temporaneamente le concessioni di suolo pubblico rilasciate agli esercizi commerciali con lo spostamento di tutti gli elementi di arredo, delle eventuali pedane e dehors presenti su

Infine, dalle 14 del 13/07/2022 e fino alle 24 del 15/07/2022, e comunque fino a cessata esigenza, si dovranno spostare le panchine, le fioriere e i cestini getta carta presenti su:

Via Maqueda da Piazza Sant’ Antonino fino all’altezza di Via Napoli e nel raggio di 100 mt. dall’intersezione di ciascuna via adducente a tale asse.

Altri provvedimenti

Si incarica il Coime di provvedere allo spostamento delle panchine e al riposizionamento alla fine della manifestazione, e di rimuovere le barriere antiterrorismo presenti su Corso Vittorio Emanuele secondo le indicazione del Piano di Sicurezza redatto dalla Protezione Civile e in collaborazione con la stessa, e il riposizionamento al termine della manifestazione. Si incarica l’Area del Verde di provvedere allo spostamento delle fioriere e al loro riposizionamento alla fine della manifestazione. Si incarica la R.A.P. di provvedere allo spostamento dei cestini gettacarta e al loro riposizionamento alla fine della manifestazione.Maggiori dettagli nell’ordinanza n. 92 del 12/07/2022 pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Palermo alla voce Albo Pretorio.

Il piano mobilità

Festino vietato inoltre a monopattini e biciclette a noleggio. Più corse di autobus di linea cittadini la sera e la notte del festino di Santa Rosalia a Palermo. E’ questo il piano di mobilità studiato da Comune e Amat, la società che gestisce il servizio di trasporto pubblico a Palermo, per evitare intasamenti al traffico veicolare. Un metodo per invogliare i palermitani a lasciare a casa le auto e ad utilizzare i bus.

L’ok dell’Amat al nuovo assetto

Su richiesta del sindaco Roberto Lagalla e del coordinatore del festino di santa Rosalia, Maurizio Carta, nell’ambito del piano generale per garantire ai cittadini il migliore assetto per la fruizione degli eventi, è stato chiesto all’Amat di potenziare il servizio da e verso il centro storico. In questo modo si vuole permettere alle persone di raggiungere le aree del “corteo trionfale” e dei fuochi d’artificio senza utilizzare le proprie auto ma usando i mezzi pubblici o a noleggio. Grazie alla immediata sensibilità del presidente Michele Cimino e alla generosa disponibilità dei dirigenti, degli autisti e di tutto il personale dell’Amat, che si ringraziano a nome della cittadinanza, la sera del 14 luglio saranno a pieno regime come da programma di esercizio almeno 14 vetture, quasi il doppio di quelle normalmente in esercizio; il car sharing è già attivo 24h su 24.

Orari prolungati delle corse

Inoltre, per la sera del 14 luglio il servizio sarà prolungato sino alle 2 della notte del 15 luglio per alcune specifiche e strategiche linee: la 101 N che collega lo stadio delle Palme con la stazione centrale; la 103 che collega piazzale Lennon con piazza Tredici Vittime; la 109 che collega via Basile con la stazione centrale; la 226 che collega Pomara con la stazione centrale. I servizi notturni N1, N2, N3, N4, N5, N6 ed N7 saranno tutti coperti nel pieno rispetto del programma d’esercizio.

L’appello a lasciare l’auto a casa

Il sindaco nel ringraziare per la pronta ed efficace risposta dell’Amat, auspica che questo potenziamento della mobilità collettiva e condivisa possa incoraggiare i palermitani a raggiungere il festino senza usare la propria autovettura, contribuendo ad alleggerire il traffico veicolare e a godere al meglio della mobilità sostenibile in una sera dedicata tutta alla Santuzza.

