Il provvedimento del Comune di Palermo

Il servizio Mobilità Urbana del Comune di Palermo ha emanato un’ordinanza di chiusura al transito veicolare di via Ruggero Settimo e istituzione del senso unico di marcia in piazza Castelnuovo/via Dante (primo tratto) durante le Festività natalizie. Il provvedimento sarà in vigore dalle 14 del 21 dicembre fino alle 20 del 6 gennaio.

“Malgrado l’avanzare del cantiere dell’anello ferroviario – ha dichiarato l’assessore alla Mobilità, Giusto Catania – reputiamo sia importante continuare a garantire la mobilità pedonale dei cittadini in occasione delle Festività natalizie, sapendo che questo è un grande vantaggio per tutta la città e per le attività economiche”.

Un provvedimento che si accompagna ad altri già presi come quello di una via Crispi a circolazione dimezzata causa cantieri. I lavori sono sempre quelli per il completamento dell’anello ferroviario, in particolare per terminare il completamento della linea tra le stazioni Notarbartolo e Giachery per poi proseguire verso il Politeama.

Insomma sarà un periodo di passione per gli automobilisti palermitani che tra cantieri e pedonalizzazioni avranno non poche difficoltà a trovare percorsi alternativi.