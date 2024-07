Sono ben 76 i Comuni, quasi tutti siciliani, che hanno aderito e patrocinato la 28° edizione della tradizionale Fiaccolata in memoria di Paolo Borsellino e degli agenti della scorta. Insieme ai Comuni, ha aderito alla manifestazione anche l’Assemblea regionale siciliana.

Dettagli della manifestazione

La partenza della Fiaccolata del 19 luglio è prevista per le ore 20:30 a Piazza Vittorio Veneto (Statua della Libertà). Il corteo attraverserà via Libertà, via Autonomia Siciliana e arriverà in via D’Amelio dove verrà deposto un tricolore e intonato l’inno nazionale. Come ogni anno sarà un corteo silenzioso e senza comizi finali, nel rispetto della sobrietà che contraddistinse in vita Paolo Borsellino e oggi i suoi figli. L’iniziativa è promossa dalle sigle “Forum XIX Luglio”- cartello che raggruppa trasversalmente associazioni, movimenti e istituzioni – e “Comunità ’92”, coordinamento che unisce diverse generazioni di giovani di destra ideatori della manifestazione 28 anni fa.

La longevità della manifestazione

La Fiaccolata del 19 luglio è ormai la più longeva e partecipata manifestazione contro la mafia in Sicilia. Come ogni anno, il concentramento della Fiaccolata del 19 luglio è previsto per le ore 20:30 a Piazza Vittorio Veneto (Statua della Libertà). Il corteo attraverserà via Libertà, via Autonomia Siciliana e arriverà in via D’Amelio dove verrà deposto un tricolore e intonato l’inno nazionale.

Focus sulla verità e recenti sviluppi

Oltre al ricordo, quest’anno la manifestazione sarà ancora una volta incentrata sulla pretesa della verità. Soprattutto oggi a pochi mesi dalla richiesta di condanna, da parte della Procura di Caltanissetta, di tre appartenenti alla Polizia di Stato accusati di aver depistato le indagini sulla strage di via D’Amelio. Un fatto inquietante che getta sempre più ombre su questa strage che vide pezzi dello Stato essere probabilmente complici dei mafiosi. Proprio per questo la manifestazione sarà aperta da uno striscione con una nota e premonitrice frase di Borsellino: “Forse saranno mafiosi quelli che materialmente mi uccideranno, ma quelli che avranno voluto la mia morte saranno altri”.

L’ELENCO DEI COMUNI CHE HANNO ADERITO ALLA MANIFESTAZIONE:

Aci Bonaccorsi

Agrigento

