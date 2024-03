L’assemblea dei soci di Fidimed ha approvato il Bilancio al 31 dicembre 2023 e ha riconfermato il Consiglio di amministrazione ed il Collegio Sindacale. Rieletti Salvo Molè presidente, Alfio Baudo vicepresidente e Fabio Montesano Amministratore delegato.

I risultati dell’esercizio 2023 evidenziano un totale attivo di 46,7 milioni di euro, con un CET 1 Ratio al 28,32%, in netto incremento rispetto ai dati registrati alla fine del 2022. Fidimed ha espresso, quindi, un’eccellente redditività mantenendo, allo stesso tempo, un livello di rischio contenuto, e ciò pur continuando ad operare fortemente al servizio del segmento delle Pmi italiane.

Gli affidamenti

Al 31 dicembre 2023 lo stock di affidamenti nominali supera i 230 milioni, cui si aggiunge uno stock di garanzie per circa 150 milioni. L’esercizio 2023 consolida il percorso di crescita e l’expertise di Fidimed nel settore del direct lending, con oltre 3.000 imprese finanziate. I finanziamenti sono stati destinati in larghissima parte al supporto di piani di investimento contribuendo, quindi, ad accelerare i processi di sviluppo ed innovazione delle Pmi italiane. Tutto ciò senza dimenticare le tematiche sociali, essendo stato il primo operatore ad avere erogato in Italia un finanziamento “Microcredito di Libertà”.

I risultati raggiunti

“Siamo molti soddisfatti dei risultati raggiunti e presentati all’Assemblea dei soci, che confermano la solidità della crescita di Fidimed – afferma Fabio Montesano, riconfermato Amministratore delegato – e la validità del business model che ci siamo dati. Siamo riusciti ad approvare il Bilancio 2023 in netto anticipo rispetto alle scadenze statutarie, e questo ci consente di poter affermare che la nostra società ha raggiunto un elevato grado di efficienza organizzativa, risultato da riconoscere alle persone che lavorano in Fidimed e per Fidimed. Guardiamo all’anno in corso con molta fiducia – conclude l’A.d. Fabio Montesano – e i numeri della prima trimestrale del 2024, che è in fase di elaborazione, ci consentono di ipotizzare che con molta probabilità supereremo gli obiettivi fissati nel budget 2024, confermando la redditività e l’efficienza economica di Fidimed nell’ottica di rafforzarne sempre più la solidità patrimoniale”.